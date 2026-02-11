快訊

高雄博田醫院「代刀」爭議 院長謝榮豪100萬元交保

台美貿易協定掀牌倒數…美車、農產將開放 藍批黑箱

今東北季風快閃北東下午轉雨降溫 除夕冷空氣再來

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今東北季風南下，下午起北海岸、東半部轉有局部短暫雨，北台轉涼。聯合報系資料照片
今東北季風南下，下午起北海岸、東半部轉有局部短暫雨，北台轉涼。聯合報系資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3755-2026-02-10-21-28-43）指出，今日東北季風挾少量水氣南下，北部雲量增，下午起北海岸、東半部轉有局部短暫雨，氣溫略降，北台轉涼。

今各地區氣溫如下：北部12至21度、中部10至26度、南部11至28度及東部11至25度。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，明日各地好轉為晴時多雲，氣溫回升，東半部有局部短暫雨，降雨機率逐漸降低。周五起至「小年夜」(13至15日)各地晴朗穩定、回暖如春，高溫逼近30度，適合年節前掃除，但因輻射冷卻，日夜溫差很大；金、馬及西半部清晨易起霧，應注意。

吳德榮指出，「除夕」(16日)中午前後東北季風(冷空氣最弱等級)南下，大台北、東半部轉有局部短暫雨，北台轉涼；其他地區仍為晴時多雲、影響輕微。

至於「年初一、二」(17、18日)東北季風逐日稍減弱，大台北東側、東半部偶有局部短暫雨的機率，北台仍偏涼；中南部晴時多雲、影響輕微。「年初三、四」(19、20日)轉偏東風，水氣漸減、氣溫逐日漸升，北部轉多雲、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮也說，「除夕」起遇「弱冷空氣」的短波活動、各國模式模擬很不一致，顯示其不確定性大，需持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

吳德榮 氣溫 東北季風
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

台北測站10.7度寒流未達標 吳德榮：今晚明晨輻射冷卻低溫探10度以下

今明寒流愈晚愈冷 吳德榮：低溫探6度以下

寒流明起強勢襲台 吳德榮：愈晚愈冷降至6度以下 太平山有飄雪機率

今明晴暖周六寒流殺到 吳德榮：急探6度低溫台北10度 太平山有望追雪

相關新聞

台鐵北迴線改線評估無果 交部：先原地整治

台鐵北迴線經歷○四○三花蓮地震後，地質變得更為脆弱，交通部前年提出改線評估，但至今沒有下文。交通部表示，目前先提出原地改...

高鐵東延 賀陳旦：「務實說」非重點

高鐵延伸宜蘭爭議不斷，交通部長陳世凱昨表示，將在工程科技可行、國家預算可支應的狀況下，作務實延伸的討論。不過交通部前部長...

健康主題館／過年下廚4原則 蔬食解膩顧健康

研究指出，植物性為主的飲食，能降低心血管、糖尿病和腎臟病風險16%到24%，還能減少五成與食物相關的溫室氣體排放量。統計...

流感、新冠、腹瀉夾擊日韓 出國避免生食

每年春節期間，常見流感、腹瀉疫情夾擊，衛福部疾管署昨天指出，國內類流感門急診就診人數11萬870人次，較前一周下降，未達...

今東北季風快閃北東下午轉雨降溫 除夕冷空氣再來

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp....

首個布袋戲團入選台灣品牌團隊 台北木偶劇團林永志：感覺像中樂透

2026年「台灣品牌團隊」補助名單，除了延續去年的六團—唐美雲歌仔戲團、優人文化藝術基金會、明華園戲劇團、紙風車劇團、布...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。