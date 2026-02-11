今東北季風快閃北東下午轉雨降溫 除夕冷空氣再來

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3755-2026-02-10-21-28-43）指出，今日東北季風挾少量水氣南下，北部雲量增，下午起北海岸、東半部轉有局部短暫雨，氣溫略降，北台轉涼。

今各地區氣溫如下：北部12至21度、中部10至26度、南部11至28度及東部11至25度。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，明日各地好轉為晴時多雲，氣溫回升，東半部有局部短暫雨，降雨機率逐漸降低。周五起至「小年夜」(13至15日)各地晴朗穩定、回暖如春，高溫逼近30度，適合年節前掃除，但因輻射冷卻，日夜溫差很大；金、馬及西半部清晨易起霧，應注意。

吳德榮指出，「除夕」(16日)中午前後東北季風(冷空氣最弱等級)南下，大台北、東半部轉有局部短暫雨，北台轉涼；其他地區仍為晴時多雲、影響輕微。

至於「年初一、二」(17、18日)東北季風逐日稍減弱，大台北東側、東半部偶有局部短暫雨的機率，北台仍偏涼；中南部晴時多雲、影響輕微。「年初三、四」(19、20日)轉偏東風，水氣漸減、氣溫逐日漸升，北部轉多雲、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮也說，「除夕」起遇「弱冷空氣」的短波活動、各國模式模擬很不一致，顯示其不確定性大，需持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。