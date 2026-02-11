聽新聞
健康你我他／全家分三地出發 歐洲郵輪上圍爐

聯合報／ 黃慧文（花蓮吉安）
登郵輪逢除夕，讓人難忘的年夜飯主菜是慢火烘焙的紅酒醬牛肋排。圖／黃慧文提供
登郵輪逢除夕，讓人難忘的年夜飯主菜是慢火烘焙的紅酒醬牛肋排。圖／黃慧文提供

2020年的春節假期長，公婆已遠行天堂，在提前祭拜祖先敬拜感恩後，我們放下傳統負擔，啟動歐洲郵輪之旅，作為全家人辛勤一年的犒賞。

這場團圓得來不易，全家四人分從三地出發，除夕當天，先生與外地工作的女兒會合，從新加坡轉機往法國馬賽；我與剛結束立陶宛交換學業的兒子，自阿姆斯特丹南下。原以為能在馬賽港順利會師，未料遇上法國大罷工，登船地點臨時改往土倫港。兵荒馬亂接駁途中，焦慮與疲憊交織，直到在土倫港望見彼此身影，懸著的心才終於落下。

登船首夜正逢除夕。桌上沒有熟悉的長年菜或紅燒肉，而是新奇的西式盛宴：開胃菜是東方芥末佐海鮮與時蔬，主菜則是碳煎三文魚與慢火烘焙的紅酒醬牛肋排，最後以果醬餡餅與香草霜淇淋畫下甜蜜句點。

餐桌上，我們舉杯共慶這場跨越萬里的相聚。雖然少了中式祭祖的慎終追遠，但在這艘承載著全球旅人的船上，西式餐點的輕鬆與新穎，反而洗去了我們平日累積的塵埃。

那個夜晚，海浪輕晃，異國佳餚在舌尖綻放，看著一雙兒女經歷學業與工作洗禮後成熟的臉龐，我深深體會到：團圓的本質不在於形式，而在於即便萬里跋涉，我們終究能在同一個港口，為了彼此停泊。這頓充滿驚喜的年夜飯，已成我生命中最溫馨的歲月風景。

過年 年夜飯 郵輪
