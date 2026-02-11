聽新聞
食在營養／棗子適合三高族群 限鉀腎友勿過量

聯合報／ 記者黃妙雲／台北報導
棗子冬天盛產，熱量低，富含鉀，維生素C含量高。本報資料照片
棗子冬天盛產，熱量低，富含鉀，維生素C含量高。本報資料照片

棗子正值冬天盛產，是很適合春節送禮的水果之一。衛福部台北醫院醫美中心營養管理門診營養師劉怡里指出，棗子熱量低，富含鉀，維生素C含量特別高，具有美白、提升免疫力、抗氧化等功效，適合糖尿病人、減重者及三高族群食用。但限鉀的腎臟病人勿吃過量。

棗子是難得冬天盛產又維生素C高的水果，劉怡里說，以一天吃2份水果建議攝取量來看，吃2顆棗子（一顆約72克）約140克，即是一份水果的攝取量。棗子維生素C含量高，吃2顆約52毫克，就達到一天維生素C建議攝取量的一半（每日成人維生素C建議攝取量100毫克）；棗子還富含植化素多酚類，連皮一起吃，可提高抗氧化成分，幫助膠原蛋白生成、鐵的吸收，具美白、增強免疫力功效。

棗子營養價值高，一顆熱量僅31大卡、碳水化合物7.7克、膳食纖維1.2克、維生素C約26.3毫克。劉怡里表示，由於一顆棗子的熱量及碳水都只有建議攝取量的一半，若控制只吃一顆棗子，則是半份的水果攝取量，有助血糖控制，糖尿病患和減重者很適合吃。棗子膳食纖維多達1.2克，也很適合老年人、小孩食用。

除了維生素C含量高，棗子也富含鉀，劉怡里指出，每顆棗子含鉀138毫克，適合三高族群食用，尤其有助預防高血壓，但因此腎臟病人要注意，不宜過量。其他還含有少量維生素A、β胡蘿蔔素、維生素E、葉酸等，對於強化免疫系統、促進新陳代謝、緩解壓力與疲勞等也有助益。

劉怡里特別提醒，年節常見的「棗乾」，不建議當點心吃，它仍是水果，不宜吃過量會影響血糖，腎臟病人吃棗乾要注意鉀含量，太生的棗子也勿空腹吃，避免刺激腸胃引起不適。

健康飲食 水果 腎臟病 血糖 纖維 糖尿病 高血壓 膠原蛋白
