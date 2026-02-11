流感、新冠、腹瀉夾擊日韓 出國避免生食

每年春節期間，常見流感、腹瀉疫情夾擊，衛福部疾管署昨天指出，國內類流感門急診就診人數11萬870人次，較前一周下降，未達流行閾值。年假也是旅遊旺季，鄰近南韓及日本流感、新冠、腹瀉疫情都上升，腹瀉疫情更創下近年來新高，提醒民眾出國要注意防範，避免生食。

疾管署監測顯示，今年第5周類流感門急診就診較前一周下降6.9%，上周新增32例流感併發重症病例，1例H1N1、27例H3N2、4例B型，3例流感併發重症死亡，均為H3N2。疾管署防疫辦公室主任郭宏偉說明，目前社區中流行呼吸道病原體以流感病毒為主，重症病例以65歲以上占六成，84%未接種本季流感疫苗。

目前全球流感陽性率下降，但鄰近南韓及日本近期呈上升趨勢，韓國流行B型、日本為H3N2及B型共同流行。此外，亞、歐、北非、美洲及加勒比海地區部分國家流感陽性率仍高，全球主要流行型別為H3N2，中美洲為H3N2及H1N1共同流行。

另外，郭宏偉表示，國內腹瀉門急診就診人次呈現緩升趨勢，上周約14萬餘人次就診，近4周腹瀉群聚案件通報在19件到26件之間，主要流行病原體為諾羅病毒，發生地點以餐飲業和旅宿業最多。

國際間腹瀉疫情也有增加趨勢，南韓第5周報告709例病例，為近5年最高，病患以六歲以下嬰幼兒最多。日本腹瀉、腸胃炎疫情也上升，今年第4周感染性腸胃炎平均報告8.55例，為近5年同期最高，致病原多為諾羅病毒，群馬縣案例最多。呼籲春節期間赴日韓旅遊，要特別注意飲食衛生，盡量食用熱食、熟食。