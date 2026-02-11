聽新聞
流感、新冠、腹瀉夾擊日韓 出國避免生食

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導
每年春節期間，常見流感、腹瀉疫情。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場
每年春節期間，常見流感、腹瀉疫情。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場

每年春節期間，常見流感、腹瀉疫情夾擊，衛福部疾管署昨天指出，國內類流感門急診就診人數11萬870人次，較前一周下降，未達流行閾值。年假也是旅遊旺季，鄰近南韓日本流感、新冠、腹瀉疫情都上升，腹瀉疫情更創下近年來新高，提醒民眾出國要注意防範，避免生食。

疾管署監測顯示，今年第5周類流感門急診就診較前一周下降6.9%，上周新增32例流感併發重症病例，1例H1N1、27例H3N2、4例B型，3例流感併發重症死亡，均為H3N2。疾管署防疫辦公室主任郭宏偉說明，目前社區中流行呼吸道病原體以流感病毒為主，重症病例以65歲以上占六成，84%未接種本季流感疫苗。

目前全球流感陽性率下降，但鄰近南韓及日本近期呈上升趨勢，韓國流行B型、日本為H3N2及B型共同流行。此外，亞、歐、北非、美洲及加勒比海地區部分國家流感陽性率仍高，全球主要流行型別為H3N2，中美洲為H3N2及H1N1共同流行。

另外，郭宏偉表示，國內腹瀉門急診就診人次呈現緩升趨勢，上周約14萬餘人次就診，近4周腹瀉群聚案件通報在19件到26件之間，主要流行病原體為諾羅病毒，發生地點以餐飲業和旅宿業最多。

國際間腹瀉疫情也有增加趨勢，南韓第5周報告709例病例，為近5年最高，病患以六歲以下嬰幼兒最多。日本腹瀉、腸胃炎疫情也上升，今年第4周感染性腸胃炎平均報告8.55例，為近5年同期最高，致病原多為諾羅病毒，群馬縣案例最多。呼籲春節期間赴日韓旅遊，要特別注意飲食衛生，盡量食用熱食、熟食。

流感 新冠肺炎 日本 南韓
延伸閱讀

春節最怕腹瀉…疾管署：國內近4周群聚19件到26件 注意諾羅來襲

流感疫情持續降溫 日韓卻持續流行、南韓爆B流升溫

發燒無力就一定是流感嗎？醫多問「一句」揪出可能致命病症，這類傷口是警訊

春節流感肆虐 衛福部胸腔病院除夕至大年初五天天有門診

相關新聞

健康主題館／過年下廚4原則 蔬食解膩顧健康

研究指出，植物性為主的飲食，能降低心血管、糖尿病和腎臟病風險16%到24%，還能減少五成與食物相關的溫室氣體排放量。統計...

健康你我他／全家分三地出發 歐洲郵輪上圍爐

2020年的春節假期長，公婆已遠行天堂，在提前祭拜祖先敬拜感恩後，我們放下傳統負擔，啟動歐洲郵輪之旅，作為全家人辛勤一年...

食在營養／棗子適合三高族群 限鉀腎友勿過量

棗子正值冬天盛產，是很適合春節送禮的水果之一。衛福部台北醫院醫美中心營養管理門診營養師劉怡里指出，棗子熱量低，富含鉀，維...

