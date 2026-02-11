醫院春節開診率 估可達60％

春節期間，急診就醫人次約平日一點五至一點七倍，為因應長假就醫需求，衛福部今年擴大春節值班獎勵措施，投入十六億元，獎勵醫療院所在春節期間開診，目前醫院除夕開診率已達六成二，但診所開診率仍相對較低，初一、初二分別為百分之七、百分之九。

擴大春節值班獎勵措施重點在於除夕至初三期間加成百分百，初四及初五加成百分之五十，另於春節前後三日則加成百分之卅，期待透過提高誘因，提升醫療院所及藥局開診率，分流就醫人潮。

根據衛福部統計，醫院除夕開診率由去年五成提升至今年六成二，初一至初三分別是五成五、五成六及六成一。初四由五成九提升至七成六，初五則由二成一，提升至七成六。

相較之下，診所開診率明顯調低，初五開診率為四成五，除夕三成七、初四為兩成七、初三為一成二，初一、初二開診率更低，分別為百分之七、百分之九。藥局方面，除夕開診率由四成二提升至五成七；初一至初三穩定成長，初四達五成，初五更提升至六成二。

健保署主任秘書劉林義表示，除夕至初三為核心假期期間，預估今年醫院開診率可達六成以上，較往年提升一成二至二成六。民眾可用「健保行動快易通」ＡＰＰ查詢。