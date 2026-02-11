大甲光明電廠 環評遭批放水

環境部昨召開大甲溪光明抽蓄水力發電計畫環評初審，儘管環評委員對於土石堆置場的環境影響仍有許多疑慮，但最後仍通過初審。環保團體表示，環評內容一直避重就輕、美化效益，這樣極大開發風險的案子卻遭環評委員放水，令人失望。

根據台電規畫，該案利用既有大甲溪德基水庫為上池，谷關水庫為下池，搭配新建一條長約十點六公里的頭水隧道，以及設置四部抽蓄水力發電機組，總裝置容量六一○百萬瓦（MW），總工期估約十年，開發成本約五八一億元。台電表示，目前規畫五處土堆場，設於管制區鄰近範圍內，以減輕對鄰近聚落的影響。

不過環團表示，為了堆置大量土石方，本案犧牲的保安林高達一萬一五七○棵，等同摧毀原本保安林的涵養水源、鞏固土砂功能，土石沖刷量的增加也會加劇水庫淤積，完全本末倒置。

實際上，環委針對土石方暫置場也有著最多討論，不過最後仍達成部分共識，要求開發單位應檢核複合式災害的邊坡穩定估算合理性及土石方堆置場使用年限，以及加強評估土石方堆置場受河道沖刷的影響及研提預警機制等，最後決議修正通過，送大會審查。

監督施政聯盟執行長許心欣認為，大甲溪破碎地質沖刷更惡化、谷關等水庫淤積更嚴重、下游土石流風險暴增，這樣極大開發風險的案子卻遭資深環評委員放水，無法阻止政府主導的環境災難。

淨竹文教基金會董事長林聖崇不滿指出，本案五個土石堆置場中，有三個面積超過五公頃，依法要實施環評，卻隨便就包裹在本案並通過環評，令人失望。

台灣水資源保育聯盟學術委員張豐年說，大甲溪流域在經歷九二一地震與頻繁風災後，已面臨嚴重的土石淤積與山體崩塌威脅，加上炸山抽蓄代價大，台電的計畫可能導致堰塞湖溢流或甚至潰壩危機。