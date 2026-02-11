聽新聞
0:00 / 0:00

大甲光明電廠 環評遭批放水

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
台電大甲溪「光明電廠」計畫昨於環境部召開第三次環評初審會議，環保團體質疑，開發將加重大甲溪流域環境與國土安全風險。記者林伯東／攝影
台電大甲溪「光明電廠」計畫昨於環境部召開第三次環評初審會議，環保團體質疑，開發將加重大甲溪流域環境與國土安全風險。記者林伯東／攝影

環境部昨召開大甲溪光明抽蓄水力發電計畫環評初審，儘管環評委員對於土石堆置場的環境影響仍有許多疑慮，但最後仍通過初審。環保團體表示，環評內容一直避重就輕、美化效益，這樣極大開發風險的案子卻遭環評委員放水，令人失望。

根據台電規畫，該案利用既有大甲溪德基水庫為上池，谷關水庫為下池，搭配新建一條長約十點六公里的頭水隧道，以及設置四部抽蓄水力發電機組，總裝置容量六一○百萬瓦（MW），總工期估約十年，開發成本約五八一億元。台電表示，目前規畫五處土堆場，設於管制區鄰近範圍內，以減輕對鄰近聚落的影響。

不過環團表示，為了堆置大量土石方，本案犧牲的保安林高達一萬一五七○棵，等同摧毀原本保安林的涵養水源、鞏固土砂功能，土石沖刷量的增加也會加劇水庫淤積，完全本末倒置。

實際上，環委針對土石方暫置場也有著最多討論，不過最後仍達成部分共識，要求開發單位應檢核複合式災害的邊坡穩定估算合理性及土石方堆置場使用年限，以及加強評估土石方堆置場受河道沖刷的影響及研提預警機制等，最後決議修正通過，送大會審查。

監督施政聯盟執行長許心欣認為，大甲溪破碎地質沖刷更惡化、谷關等水庫淤積更嚴重、下游土石流風險暴增，這樣極大開發風險的案子卻遭資深環評委員放水，無法阻止政府主導的環境災難。

淨竹文教基金會董事長林聖崇不滿指出，本案五個土石堆置場中，有三個面積超過五公頃，依法要實施環評，卻隨便就包裹在本案並通過環評，令人失望。

台灣水資源保育聯盟學術委員張豐年說，大甲溪流域在經歷九二一地震與頻繁風災後，已面臨嚴重的土石淤積與山體崩塌威脅，加上炸山抽蓄代價大，台電的計畫可能導致堰塞湖溢流或甚至潰壩危機。

台中 電廠
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

贊成大甲溪光明電廠開發反遭疑「台電子弟兵」 環評現場揚言提告

影／大甲溪光明電廠環評再審 環團批發電成本「每度3元」失真

和平電廠轉型永續能源教育中心 獲認證環教場所

中獎換新車！「台中Hi8 好運迎春在大甲」壓軸抽108萬元

相關新聞

2波東北季風接力！明天水氣增加、高溫略降 除夕至初三北東再轉濕冷

明天受到東北季風影響，北東水氣增加、高溫略降，中央氣象數預報員黃恩鴻表示，周四白天起回溫，到周末都是多雲到晴的好天氣，下...

高鐵東延 賀陳旦：「務實說」非重點

高鐵延伸宜蘭爭議不斷，交通部長陳世凱昨表示，將在工程科技可行、國家預算可支應的狀況下，作務實延伸的討論。不過交通部前部長...

評估無果 北迴改線 交部：先原地整治

台鐵北迴線經歷○四○三花蓮地震後，地質變得更為脆弱，交通部前年提出改線評估，但至今沒有下文。交通部表示，目前先提出原地改...

卓揆：全面接觸新式核能

核管法修法後，台灣是否重啟核能引發關注。行政院長卓榮泰昨出席工研院先進半導體研發基地動土典禮，針對電力供應問題，卓強調，...

京都賞櫻 看貝聿銘作品

隱身於滋賀山谷間的 MIHO美術館，是建築大師貝聿銘獻給自然的一首詩，在日本建築史上被視為自然與建築融合的經典案例，館藏...

大甲光明電廠 環評遭批放水

環境部昨召開大甲溪光明抽蓄水力發電計畫環評初審，儘管環評委員對於土石堆置場的環境影響仍有許多疑慮，但最後仍通過初審。環保...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。