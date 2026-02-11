聽新聞
卓揆：全面接觸新式核能

聯合報／ 記者郭政芬董俞佳／連線報導

核管法修法後，台灣是否重啟核能引發關注。行政院長卓榮泰昨出席工研院先進半導體研發基地動土典禮，針對電力供應問題，卓強調，「電力就是算力、國力」，要有充裕的能源穩定產業發展。將依法在核安有保障、核廢有去處、國人高度共識下審慎評估，全面接觸全世界先進的新式核能技術。

卓榮泰說，台灣製造已成為全球最受信賴的品牌，產業一旦停滯，影響的不只是台灣，而是全球供應鏈的運作。政府將全力確保產業所需的水、電與土地等基礎條件，水電供應必須無虞。

針對產業界最關心的水電供應問題，卓榮泰說，政府會持續開發更優質的水源，對於電力系統，持續落實賴總統提出的「二次能源轉型」，開發多元綠能、推動深度節能與智慧儲能，並強化電網韌性，也會全面接觸全世界先進的新式核能技術。

卓榮泰表示，「核子反應器設施管制法」修正後，台灣的傳統核能何去何從？將在核安有保障、核廢有去處，以及國人高度共識下審慎評估，並面對傳統核能是否能帶給產業界更大的安心，將全面作開放能源的構想。

不過台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，核電具有發生重大事故的風險，一旦發生核子事故，後果將難以承受，一般科技發展或許可以追求世界最尖端，但唯獨核電，應等到技術在其他國家已非常成熟、安全風險被充分驗證後，才有討論空間。

她表示，台灣沒有必要成為世界核電技術的實驗場域，尤其目前備受討論的小型模組化核電技術，本身仍處於不成熟階段，在此情況下貿然引進，等同讓國人承擔高度不確定的風險，令人擔心。

核能 卓榮泰
