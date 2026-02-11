評估無果 北迴改線 交部：先原地整治

台鐵北迴線經歷○四○三花蓮地震後，地質變得更為脆弱，交通部前年提出改線評估，但至今沒有下文。交通部表示，目前先提出原地改線計畫，在原路線進行邊坡整治、明隧道、箱涵、過水橋等工程，讓土石流可從軌道上方或下方流過，預計今年實施、二○三一年完工。

對此，台灣鐵道暨國土學會說，交通部針對台鐵北迴線規畫的安全改善計畫確實能降低災害衝擊、加快搶修，但無法在重大天災下完全避免損害。換句話說，原地改線的方案只能降低風險。

台灣鐵道暨國土學會強調，相較於改線，改善計畫的近八十億經費僅是零頭，不過不論是否還要改線，交通部都應該針對全台鐵路網做進一步的評估，若不改線，就應該提高原路線的安全評估；若要改線，就應盡快訂定出時程，錢要花在刀口上，盡量減少根本性的損壞。

受到○四○三花蓮地震影響，台鐵北迴線地質變得脆弱，和仁至崇德段落石不斷，由於蘇花路廊鐵路位置比公路低，易受土石流及落石影響，交通部前年為此提出改線計畫，一是高架化，在原路線或稍微東移處把鐵路路線架高；二是往西移，讓鐵路路線更靠近山壁，不過由於不管是哪個方案，所費都不貲，導致改線計畫遲遲沒有下文。

交通部次長伍勝園說，改線涉及場站遷移等問題，較為複雜，且會耗時較久，為此，台鐵已再提出「台鐵宜花東及南迴線路段鐵路設施安全改善計畫」，目前已送行政院審查，近期會積極推動。

台鐵總經理馮輝昇補充，宜花東改善分為兩階段，短期改善計畫去年已完成，而為達到短中期改善目標，提出宜花東及南迴線安全提升計畫，針對易坍塌路段做根本改善，也就是在原路線順著邊坡進行明隧道、過水橋、箱涵等作業，設計概念是讓土石與岩塊不會落入軌道範圍，讓土石流可從軌道上方或下方流過，不影響行車安全，同時公路也會搭配一起改善，總經費為七十七點九九億元，預計今年實施、二○三一年完工。

馮輝昇說，北迴線改線計畫耗時較長，雖有初步規畫及評估，但安全維護不可能等這麼長的時間，因此才會先積極進行短中期計畫，目前就待行政院核定預算。