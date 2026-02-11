高鐵東延 賀陳旦：「務實說」非重點

高鐵延伸宜蘭爭議不斷，交通部長陳世凱昨表示，將在工程科技可行、國家預算可支應的狀況下，作務實延伸的討論。不過交通部前部長賀陳旦直言，務實延伸並非討論重點，而是應該公平針對直鐵與高鐵的優點來討論、評估。

高鐵延伸宜蘭案去年八月通過環評大會審查，目前待行政院核定。陳世凱表示，此為國家重大建設，每個建設都經過充分討論，進入新的世代，除了迎接新車、提升服務外，也要推動「務實的延伸」，而所謂「務實的延伸」就是在工程科技可行、國家預算可支應的狀況下討論。

對於賀陳旦反對高鐵延伸宜蘭，認為應改為北宜直鐵，陳世凱則表示，大家的意見和想法即使不一樣，但在程序上的專業評估，一定是穩定向前走。

此外，台鐵日前表態高鐵延伸宜蘭將對台鐵運量及營收造成影響，初估每年營收減少六點二七億元，強調將爭取政策虧損補償。

陳世凱則說，現在台鐵於花東路線的運量供不應求，認為未來高鐵落實後，應能舒緩台鐵疏運的量能，高鐵延伸宜蘭是否會衝架台鐵還需觀察，未來若需要政府協助，再來滾動檢討、評估。

對於陳世凱「務實延伸」的說法，賀陳旦卻認為，如今談及高鐵延伸宜蘭案，是否延伸已並非重點，民團並不是反對、討厭高鐵，而是希望釐清行政錯亂的部分，以及交通部一直不願以公平的態度來比較高鐵與直鐵的方案，認為交通部應平衡比較直鐵及高鐵的優點，再來進行評估。