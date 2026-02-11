聽新聞
0:00 / 0:00

高鐵東延 賀陳旦：「務實說」非重點

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

高鐵延伸宜蘭爭議不斷，交通部長陳世凱昨表示，將在工程科技可行、國家預算可支應的狀況下，作務實延伸的討論。不過交通部前部長賀陳旦直言，務實延伸並非討論重點，而是應該公平針對直鐵與高鐵的優點來討論、評估。

高鐵延伸宜蘭案去年八月通過環評大會審查，目前待行政院核定。陳世凱表示，此為國家重大建設，每個建設都經過充分討論，進入新的世代，除了迎接新車、提升服務外，也要推動「務實的延伸」，而所謂「務實的延伸」就是在工程科技可行、國家預算可支應的狀況下討論。

對於賀陳旦反對高鐵延伸宜蘭，認為應改為北宜直鐵，陳世凱則表示，大家的意見和想法即使不一樣，但在程序上的專業評估，一定是穩定向前走。

此外，台鐵日前表態高鐵延伸宜蘭將對台鐵運量及營收造成影響，初估每年營收減少六點二七億元，強調將爭取政策虧損補償。

陳世凱則說，現在台鐵於花東路線的運量供不應求，認為未來高鐵落實後，應能舒緩台鐵疏運的量能，高鐵延伸宜蘭是否會衝架台鐵還需觀察，未來若需要政府協助，再來滾動檢討、評估。

對於陳世凱「務實延伸」的說法，賀陳旦卻認為，如今談及高鐵延伸宜蘭案，是否延伸已並非重點，民團並不是反對、討厭高鐵，而是希望釐清行政錯亂的部分，以及交通部一直不願以公平的態度來比較高鐵與直鐵的方案，認為交通部應平衡比較直鐵及高鐵的優點，再來進行評估。

高鐵 宜蘭 陳世凱 賀陳旦
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

春節初二至初四旅運尖峰 高鐵台中站設前進指揮所

來台國際客人次不斷調降 觀光署長陳玉秀：今年900萬沒問題

TPASS政策恐斷炊 交長陳世凱：若預算沒過也無法做到太多

2026年新年目標 陳世凱：打造安全、便利、有感的韌性交通網

相關新聞

2波東北季風接力！明天水氣增加、高溫略降 除夕至初三北東再轉濕冷

明天受到東北季風影響，北東水氣增加、高溫略降，中央氣象數預報員黃恩鴻表示，周四白天起回溫，到周末都是多雲到晴的好天氣，下...

高鐵東延 賀陳旦：「務實說」非重點

高鐵延伸宜蘭爭議不斷，交通部長陳世凱昨表示，將在工程科技可行、國家預算可支應的狀況下，作務實延伸的討論。不過交通部前部長...

評估無果 北迴改線 交部：先原地整治

台鐵北迴線經歷○四○三花蓮地震後，地質變得更為脆弱，交通部前年提出改線評估，但至今沒有下文。交通部表示，目前先提出原地改...

卓揆：全面接觸新式核能

核管法修法後，台灣是否重啟核能引發關注。行政院長卓榮泰昨出席工研院先進半導體研發基地動土典禮，針對電力供應問題，卓強調，...

京都賞櫻 看貝聿銘作品

隱身於滋賀山谷間的 MIHO美術館，是建築大師貝聿銘獻給自然的一首詩，在日本建築史上被視為自然與建築融合的經典案例，館藏...

大甲光明電廠 環評遭批放水

環境部昨召開大甲溪光明抽蓄水力發電計畫環評初審，儘管環評委員對於土石堆置場的環境影響仍有許多疑慮，但最後仍通過初審。環保...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。