2波東北季風接力！明天水氣增加、高溫略降 除夕至初三北東再轉濕冷

明天受到東北季風影響，北東水氣增加、高溫略降，中央氣象數預報員黃恩鴻表示，周四白天起回溫，到周末都是多雲到晴的好天氣，下周一除夕緊接另一波冷空氣南下，北東再度轉為濕涼的天氣，並持續影響到周四初三。

黃恩鴻說，未來一周受到2波東北季風影響，明天至周四清晨（11、12日）有鋒面通過、東北季風增強，迎風面的基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部短暫降雨，大台北、北部山區有零星短暫降雨，中南部為多雲到晴的天氣；周四白天回溫，降雨減少，僅東半部、恆春半島有局部短暫降雨。

周五至周日（13至15日）各地為晴到多雲的好天氣，僅東南部、恆春半島有零星短暫降雨；下周一（16日）除夕緊接另一波鋒面通過，東北季風增強，預計影響到周四（19日）初三。

除夕至初三（16至19日）桃園以北、東半部有局部短暫降雨，北部山區也有零星降雨，中南部多雲到晴；周五（20日）初四逐漸轉乾，各地又回到穩定的天氣。

溫度部分，黃恩鴻指出，明、後2天北部、宜花高溫降到19至21度，其他地區高溫仍有24至26度，中部以北、宜蘭低溫13至15度，南部、花東16至18度；周五至周日氣溫回升，各地高溫達26至28度，低溫16至18度。