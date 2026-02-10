驚險！26歲孕婦懷胎39周併發急性盲腸炎 緊急手術、接生「母嬰平安」

一名26歲懷孕39周的第一胎孕婦，日前因腹痛2天至大千綜合醫院急診，經醫療副院長及婦產科醫師林敬旺、一般外科主任劉信誠聯合會診，高度懷疑這名孕婦急性盲腸炎，緊急為孕婦執行剖腹產併盲腸切除手術。在跨團隊合作下，產婦成功產下健康男嬰，急性盲腸炎病況也順利治療，成功守護母嬰健康。

林敬旺表示，這名孕婦懷孕期間產檢一切正常，卻在足月前夕發生持續腹痛，檢查發現白血球數值高達18360（正常值約4000-10000），但孕婦體溫正常，且無明顯子宮收縮、子宮頸未擴張、胎心音正常，但腹部觸診時她的右下腹有明顯壓痛及反彈痛，因此高度懷疑是急性盲腸炎。

當下立即安排腹部電腦斷層（CT）檢查，並會診一般外科共同評估，經跨科團隊仔細討論，且與孕婦及家屬充分溝通後，決定緊急剖腹生產併盲腸切除手術。

手術中發現盲腸已嚴重腫脹化膿，瀕臨破裂邊緣，腹腔內更有約100毫升的膿樣腹水，情況危急。醫療團隊在妥善保護手術傷口避免汙染的情況下，順利接生寶寶，同時完成盲腸切除手術。婦人術後接受抗生素治療，恢復良好並平安出院。

林敬旺指出，懷孕期間併發急性盲腸炎的處理相當複雜，必須同時考量孕婦及胎兒安全，治療方式也會依懷孕周數不同而有異，情況如下：