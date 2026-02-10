驚險！26歲孕婦懷胎39周併發急性盲腸炎 緊急手術、接生「母嬰平安」
一名26歲懷孕39周的第一胎孕婦，日前因腹痛2天至大千綜合醫院急診，經醫療副院長及婦產科醫師林敬旺、一般外科主任劉信誠聯合會診，高度懷疑這名孕婦急性盲腸炎，緊急為孕婦執行剖腹產併盲腸切除手術。在跨團隊合作下，產婦成功產下健康男嬰，急性盲腸炎病況也順利治療，成功守護母嬰健康。
林敬旺表示，這名孕婦懷孕期間產檢一切正常，卻在足月前夕發生持續腹痛，檢查發現白血球數值高達18360（正常值約4000-10000），但孕婦體溫正常，且無明顯子宮收縮、子宮頸未擴張、胎心音正常，但腹部觸診時她的右下腹有明顯壓痛及反彈痛，因此高度懷疑是急性盲腸炎。
當下立即安排腹部電腦斷層（CT）檢查，並會診一般外科共同評估，經跨科團隊仔細討論，且與孕婦及家屬充分溝通後，決定緊急剖腹生產併盲腸切除手術。
手術中發現盲腸已嚴重腫脹化膿，瀕臨破裂邊緣，腹腔內更有約100毫升的膿樣腹水，情況危急。醫療團隊在妥善保護手術傷口避免汙染的情況下，順利接生寶寶，同時完成盲腸切除手術。婦人術後接受抗生素治療，恢復良好並平安出院。
林敬旺指出，懷孕期間併發急性盲腸炎的處理相當複雜，必須同時考量孕婦及胎兒安全，治療方式也會依懷孕周數不同而有異，情況如下：
一、未達胎兒可存活周數時：會優先執行緊急盲腸切除手術，術後追加抗生素治療並繼續懷孕，但必須密切監測胎兒狀況，因為母體急性盲腸炎可能併發菌血症，導致子宮內的胎兒感染，甚至可能胎死腹中。
二、胎兒已可存活但仍屬早產周數時（如28至34周）：需審慎權衡孕婦與胎兒安全，由跨科團隊共同評估最佳處置時機與方式，在考慮早產兒風險與子宮內胎兒感染風險間做出最適切決策。
三、胎兒已近足月時（如本案例39周）:可考慮同時執行剖腹生產及盲腸切除手術，確保母嬰安全。
他提醒，孕婦如果出現持續腹痛，特別是右下腹疼痛、惡心嘔吐等症狀，應立即就醫檢查，切勿輕忽，急性盲腸炎如果未及時處理導致破裂，可能引發腹膜炎、敗血症等嚴重併發症，對孕婦及胎兒都有生命威脅。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。