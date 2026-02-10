快訊

2波東北季風接力！明天水氣增加、高溫略降 除夕至初三北東再轉濕冷

上沖下洗！台積電ADR大漲、台指期夜盤激烈震盪

影／高金素梅涉貪等3案 屏縣議員越秋女訊問8小時請回低頭不語

布袋戲入國家品牌團隊 鬆動類別鼓勵中小型團隊

中央社／ 新北10日電

擴大國家品牌團隊類別，文化部2026台灣品牌團隊唯一新增的就是台北木偶劇團。文化部長李遠今天造訪位於八里的劇團表示祝賀，也鼓勵中小型表演團隊持續努力，就有機會更上一層樓。

李遠今天帶著文資局局長陳濟民、傳藝中心主任陳悅宜以及藝術發展司司長周雅菁等文化部成員，參與台北木偶劇團的年前送神儀式。劇團也演出象徵祈福與感恩的北管布袋戲「扮三仙」，鞭炮聲與北管喜慶之音齊揚，共祝台北木偶劇團加入台灣品牌團隊之列。

李遠表示，今天這麼多文化部單位齊聚共同挹注布袋戲文化，這展現了文化部守護傳統的決心。他說，今年入選的台北木偶劇團不僅已經傳承4代，更持續創新，走向國際，除了符合台灣品牌團隊目標外，劇團以中小型布袋戲形式加入，更為台灣品牌團隊增加多元的類型。

根據文化部的新聞資料，台北木偶劇團能在獲得「Taiwan Top年度最佳團隊」新台幣50萬元最高獎勵金後，又獲選成為台灣品牌團隊，落實了文化部表演藝術政策「提高補助能量、創造團隊向上流動及作為國家名片」等政策目標。

台北木偶劇團創立於2010年，由新北市無形文化資產北管音樂保存者林永志創立，以打破傳統布袋戲團的門派芥蒂，廣集傳統布袋戲及傳統音樂優秀人才為特色，成員包含來自教育部、傳藝中心、文資局等傳習培訓計畫藝生。2021年藝術總監伍姍姍加入，帶領團隊形塑嶄新風貌，創作成果屢獲肯定。

林永志表示，知道劇團晉身國家品牌團隊，「高興得就像中樂透，但也有巨大的壓力。」林永志說現在劇團每年演出近200場，並投身「親子劇場」擴展觀眾，伍姍姍的加入讓劇團與當代劇場結合，新詮布袋戲之美，也讓劇團的努力被外界看見。

林永志說，傳統藝術這口飯「很黏」，「只要愛上了就很難分開。」林永志回想劇團多年來因為後場練習聲響過大，一直被鄰居抗議，前幾年搬到八里山上，百坪鐵皮屋冬冷夏熱，前幾年才裝上冷氣，「這裡都有通過消防測試，而且周圍都有墓地好兄弟，24小時看護我們，我們都說這裡是福地。」

林永志表示今年劇團將赴日本熊本的文樂博物館交流，也將赴義大利舉行巡演，「我們會用心經營品牌，持續堅定地走這條路。」

團隊 品牌 文化部
