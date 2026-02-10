農曆春節連假桃機旅運量大增 警政署長、移民署長慰勉第一線同仁

快訊

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
農曆春節連續假期將至，桃園國際機場運量逐漸攀升，圖為桃園國際機場出境旅客在航空公司櫃台報到情形。記者黃仲明／攝影
農曆春節連續假期將至，桃園國際機場運量逐漸攀升，預估單日出、入境旅客將突破16萬人次，航空警察局及移民署國境事務大隊第一線人員犧牲假期為旅客服務。警政署署長張榮興及移民署署長林宏恩都於今天到桃機，慰勉第一線同仁的辛勞。

為提升旅客通關速度，航警局特別提醒，常見的危安物品，如刀、剪、工具及前往雪地會用到的「防滑釘鞋套（冰爪）」，都不能隨身或手提上機，應放於託運行李內交由航空公司運送；行動電源與一般打火機必須隨身攜帶不能託運。

進入管制區前先將容器超過100毫升的飲料及罐頭等液、膠態類物品拋棄或倒掉處理；進入安檢線前請先將平板與筆記型電腦取出，同時將身上穿戴的帽子、外套、皮帶、長靴等物品脫掉，放入安檢置物盒通過X光儀檢查，就能夠大幅加快安檢通關速度。

入、出境證照查驗部分，移民署署長林宏恩指出，移民署致力推動智慧通關，持續精進各項國境管理作為，於2025年獲得多項榮譽，包含以新世代自動查驗通關系統（e-Gate）為主題，提報「智慧邊境，與世界更靠近」專案，榮獲行政院第8屆政府服務獎。

此外，移民署國境事務大隊還榮獲英國非營利獨立調查機構Skytrax公布「2025年最佳證照查驗服務機場」全球第4名佳績。其中最重要的關鍵，就是每一位同仁每天在崗位上的默默奉獻與辛勤付出，特別在春節前夕至桃園機場慰勉同仁辛勞。移民署將持續秉持「安全、服務、效率」的核心理念，提供旅客安心、便捷且友善的通關服務。

林宏恩表示，第一線同仁全年無休、堅守崗位，提供旅客便捷通關服務，全力守護國境安全，落實「春節不打烊、服務不中斷」精神，陪伴國人安心過好年。也因此，今天至桃園機場慰勉國境事務大隊，並頒發春節加菜金。

移民署 桃園機場 春節 航空公司
