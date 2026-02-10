李遠看「陽光女子合唱團」 想哭一定找得到哭點

快訊

中央社／ 新北10日電

「陽光女子合唱團」票房長紅，可望突破國片票房新紀錄。文化部長李遠表示非常高興，「我去看當然有哭，聽到歌聲一響起我就哭了，我相信每個人看這部片，一定都可以找到自己的哭點。」

李遠今天前往新北八里拜訪新進國家品牌團隊台北木偶劇團，他在會後表示，「海角七號」在國片非常低迷之時，突然賣了5億3000萬，帶動了國片景氣。現在又有好幾部戲一一破億，像「陽光女子合唱團」已經有5億左右，每一個禮拜票房都滿，「這樣的速度，過年前後就會破『海角七號』紀錄。」

李遠表示，要讓國片起飛需要很多支持，「國片市場小，民間投資意願不高，政府就是要扮演投資跟輔導的角色。」他也提到，這次文化幣也有助攻，推出早安場350點回饋200點，效果非常好，「政府能夠在各種政策上面幫到票房的忙，這一次是相當成功的做法。」

李遠分享自己看「陽光女子合唱團」的心情，「我的哭點跟大家不太一樣，因為我自己長期拍電影，所以我看電影本來就很難投入，但我聽到歌聲一響起，我就哭了。」他說，可以感受到導演、編劇跟演員把所有可以賣的元素全部都放進片中，「他們那麼用力想要讓大家來看這部電影，我很感動。」

李遠也推薦過年可以看的國片包括「功夫」跟「雙囍」，他說，如果想為時代落淚的話，就去看「大濛」；想為自己哭的話，可以看「陽光女子合唱團」；如果要相信台灣在經典賽可以打贏的話，「請看『冠軍之路』，因為這部片會激發士氣，相信台灣可以逆轉勝。」

李遠 電影 過年
