多批印尼餅乾甜味劑超標 香蕉、木薯等口味逾3公噸被要求退運或銷毀

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部食藥署今天公布邊境不合格品項共19項，其中5批都是由同一業者「美亞樂有限公司」報驗5批印尼餅乾，均被檢出甜味劑不合格。圖／食藥署提供
衛福部食藥署今天公布邊境不合格品項共19項，其中5批都是由同一業者「美亞樂有限公司」報驗5批印尼餅乾，均被檢出甜味劑不合格，總計3330公斤被食藥署要求在邊境退運或銷毀。另有一批印尼業者輸入的調味豆，被檢出黃麴毒素超標，共76公斤在邊境被要求退運或銷毀，因業者累積多批違規，輸入產品需逐批查驗。

食藥署北區管理中心副主任蔡佳芬說，5批由輸入業者「美亞樂有限公司」報驗的印尼餅乾，檢出甜味劑不合格，第1批及第2批為香蕉餅，檢出糖精每公斤0.13克及環己基（代）磺醯胺酸介於每公斤0.08至1.52克；第3批至第5批為木薯餅，檢出糖精介於每公斤0.05至0.06克及環己基（代）磺醯胺酸介於每公斤0.03至1.11克，均不符相關規定。

蔡佳芬說，依「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，這類餅乾產品不得使用甜味劑糖精與環己基（代）磺醯胺酸，食藥署統計近半年，從114年8月2日至115年2月2日止，受理印尼的餅乾，報驗698批，檢驗不合格17批，不合格率2.4%，檢驗不合格原因為防腐劑、甜味劑及黃麴毒素不合格。食藥署已經從115年1月13日起至115年3月9日止，在邊境針對印尼的餅乾採逐批查驗。

業者「百嘉貿易有限公司」輸入一批印尼大蒜風味調製豆，檢出檢出黃麴毒素B1每公斤158微克、總黃麴毒素每公斤233微克，蔡佳芬說，依「食品中污染物質及毒素衛生標準」，供直接食用之花生、油籽、黃豆，及其加工產品，去殼黃麴毒素B1限量為每公斤2微克、總黃麴毒素限量為每公斤4微克，這是業者近半年內第5批違規。

蔡佳芬說，業者百嘉貿易有限公司半年內累積多次違規，已是逐批查驗對象，將繼續維持逐批查驗，針對印尼同產地、號列的調製豆相關產品，食藥署已從今年1月27日起，至3月9日止，實施加強抽批管制，抽驗比率為20%至50%。

印尼 食藥署 餅乾
