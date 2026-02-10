免「逛醫院」勞累！台中醫院攜手85家診所啟動「綠色通道」 轉診免等待

衛福部台中醫院院長黃元德今與台中市醫師公會理事長王博正，簽訂「健康台灣深耕計畫」合作備忘錄（MOU），承諾透過建置高效轉診資訊平台，整合台中85家診所與台中醫院的資源，強化看診，篩檢失智失聰等失智症患者整合照顧模式，讓民眾到診所看病，如同在醫院般便利，省去「逛醫院」的勞累。

黃元德說，民眾即日起到與台中醫院合作的85家基層診所就診、篩檢失智失聰等，透過「資訊整合平台」、「失智症照護網」，並要必要時啟動「綠色通道」轉診，讓患者可高效享受台中醫院檢驗、檢查與癌篩與轉診的便利，就診不再費時費工，而是更從容。

台中醫院副院長廖妙淯說明，以台中醫院經營社區醫療與失智照護的經驗來說，近十年來收治失智個案逾1.16萬名患者；至於一般轉診轉檢，每年平均透過基層診所轉診到該院約9000人次、轉檢約1200人次，期待透過這次跟醫師公會合作，讓民眾轉診就醫更便利。

王博正說，面對台灣邁入超高齡化社會，落實失智症照護也是合作的重點，透過與台中醫院的垂直整合，能讓疑似病例快速進入診斷與治療程序。