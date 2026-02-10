快訊

小年夜最舒服！未來一周2波東北季風增強 北部東北部防短暫雨

中央社／ 台北10日電
未來一周有2波鋒面及東北季風分別在明天、16日（除夕）影響，但水氣不多、冷空氣不強，僅北部、東北部易有短暫雨。聯合報系資料照

氣象署表示，未來一周有2波鋒面東北季風分別在明天、16日（除夕）影響，但水氣不多、冷空氣不強，僅北部、東北部易有短暫雨，中南部天氣變化不大；13至15日（小年夜）是未來一周天氣最穩定期間。

中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天至12日清晨鋒面通過及東北季風增強，迎風面基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部短暫雨，大台北地區及北部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

黃恩鴻指出，12日白天東北季風就會減弱、水氣減少，天氣會持續穩定至15日（小年夜），各地大多為晴到多雲，東半部地區及恆春半島偶有短暫雨；16日（除夕）有另一波鋒面通過及東北季風增強，鋒面影響約1天，但東北季風預估將持續至18日（初二）才減弱，降雨以桃園以北、宜花地區有局部短暫雨為主。

黃恩鴻提到，這兩波鋒面及東北季風都不強，因此中南部地區影響不大，預估明天起一直到過年期間都是多雲到晴為主的天氣。

氣溫方面，黃恩鴻指出，明天北部、宜蘭高溫稍降，約攝氏18至21度，其他地區為24至26度；12日白天起至15日逐日回暖，預估周末中部以北高溫約26至28度、南部上看30度；除夕至初三北部東北季風影響，北部、宜花高溫約18至21度，中南部24至26度。

低溫部分，黃恩鴻說，這兩波東北季風帶來的冷空氣不強，中部以北約13至15度，南部、花東約16至18度；13至15日偏暖，各地低溫約14至16度，中南部要留意日夜溫差。

黃恩鴻提醒，13日晚間至14日清晨中部以北地區；15日中部以北地區及金門、馬祖有低雲或霧，影響能見度。

東北季風 鋒面 除夕 低溫 小年夜 氣象署
