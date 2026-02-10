卓榮泰視察邊境防疫 張善政盼開放蒸煮過的豆渣廚餘造福黑毛豬農

快訊

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
行政院院長卓榮泰（右2）今天至桃機視察邊境動植物檢疫動線，農業部長陳駿季（右3）、桃園市長張善政（右1）陪同。記者黃仲明／攝影
行政院院長卓榮泰（右2）今天至桃機視察邊境動植物檢疫動線，農業部長陳駿季（右3）、桃園市長張善政（右1）陪同。記者黃仲明／攝影

行政院院長卓榮泰下午至桃機視察邊境動植物檢疫動線，他先到一航廈北側管制區內的非洲豬瘟手檢站旁聽取簡報，隨後視察旅客手提行李查驗區、海關紅綠線申報台旅客查驗措施，行程結束前致贈禮盒給第一線防疫人員，視察期間農業部長陳駿季、桃園市長張善政陪同。

行政院長卓榮泰表示，做好邊境防守是過年期間最重要、該做的工作，去年10月突如其來的非洲豬瘟，讓台灣產業界及豬農蒙受相當大的損害，還好在中央跟地方縣市通力合作下，管控在案例場未擴大，感謝各部會及縣市，政府努力在2月底要向世界動物衛生組織申請重返非疫區，這又是1個新里程碑，應朝向此目標全速前進。

卓榮泰指出，這次的春節就是最大的挑戰，出入境人流眾多，如何防治違禁品、阻絕於邊境之外就是現在該做的事，部分旅客可能不慎夾帶肉製品在入境食品，相關單位務必盡提醒責任，把走私、違規或不小心的風險降到最低，讓民眾安心、讓產業健康發展，凡進口貨品、快遞貨物還有郵包、旅客行李一律要加強檢查。

卓榮泰說，政府已準備3面向加大力道，首先是手檢區人力、檢疫犬跟X光機的數量都會增加；隨著年節到來，檢查比例跟檢查人力都要增高，對所有帶進來的貨品零信任，檢查過程絕對零容忍；最後就是向前延伸斷絕來源，針對入境之後會到畜牧業工作的移工，也加強鞋底的檢查，希望國人在層層守護、關關查驗的情況下好好過年。

桃園市長張善政表示，去年非洲豬瘟對台灣養豬業的影響非常大，目前桃園市配合中央政策已禁止廚餘養豬，但桃園算是在台灣飼養黑毛豬的大戶，因此想提出一項建議，由於桃園大溪的豆乾非常有名，豆乾製作產生的豆渣跟家禽下腳料富含蛋白質，跟非洲豬瘟從國外帶回來的非法肉品不同，卻對飼養黑毛豬有很大的幫助，希望跟中央跟桃園市合作蒸煮中心，試辦計畫有所進展的話，對全台飼養黑毛豬的豬農都是很大的福音。

行政院院長卓榮泰（左）今天至桃機視察，行程結束前致贈禮盒給第一線防疫人員，圖為關務署台北關關務長黃漢銘收下禮盒。記者黃仲明／攝影
行政院院長卓榮泰（左）今天至桃機視察，行程結束前致贈禮盒給第一線防疫人員，圖為關務署台北關關務長黃漢銘收下禮盒。記者黃仲明／攝影
行政院院長卓榮泰（右2）今天至桃機視察邊境動植物檢疫動線，農業部長陳駿季（右3）、桃園市長張善政（右1）陪同。記者黃仲明／攝影
行政院院長卓榮泰（右2）今天至桃機視察邊境動植物檢疫動線，農業部長陳駿季（右3）、桃園市長張善政（右1）陪同。記者黃仲明／攝影

