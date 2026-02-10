快訊

美牛絞肉、內臟將開放？食藥署去年委託研究萊劑、狂牛症影響結論曝

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
外傳台美關稅協議最快本週就可能完成簽署，立委王鴻薇指政府疑似已同意開放牛絞肉及牛內臟進口，並承諾將萊克多巴胺殘留標準比照現行國際規範。圖為美式賣場販售的美國牛肉。記者林澔一／攝影
外傳台美關稅協議最快本週就可能完成簽署，立委王鴻薇指政府疑似已同意開放牛絞肉及牛內臟進口，並承諾將萊克多巴胺殘留標準比照現行國際規範。圖為美式賣場販售的美國牛肉。記者林澔一／攝影

立法委員王鴻薇今天出面爆料，我國將開放長年禁止輸入的美國牛絞肉及內臟進口，作為美國對台關稅談判籌碼。對此，衛福部食藥署低調不願回應。不過，食安學者指出，衛福部去年針對美國牛絞肉萊克多巴胺、狂牛症二大疑慮，已委託研究分析風險，研究結果均是「風險可接受」，依民眾飲食習慣，不至於造成健康威脅。

海科大食科系教授凌明沛去年接受食藥署委託，進行俗稱狂牛症的「牛海綿狀腦病（BSE）」食安風險評估，研究摘要中指出，研究團隊密切關注國際上有關BSE最新管理規範，並參考各國與國際組織最新政策、調整原因等，對進口牛肉部位與產地進行評估並提出建議，鎖定的研究目標之一，即是受病毒汙染的「有毒牛雜」。

凌明沛表示，因政府尚未說明談判結果，難以直接評論相關風險，但根據委託研究執行內容，團隊參考我國歷年針對不同國家開放牛肉、牛雜等進口時所做的風險評估，延續相同作法評估牛內臟可能風險，由食藥署提供不同牛隻部位進行計算，目前研究計畫已結案，評估的結果是「風險可接受」，但實際風險程度，會由官方依照這項委託研究，再請專家另行評估一次。

成功大學副校長、食藥署食品安全風險緇衣會副召集人李俊璋說，他去年為食藥署分析牛內臟萊克多巴胺造成的食安風險程度，以「國家攝食資料庫」為基礎進行研究，分析國內民眾牛肉、牛內臟攝食量計算萊克多巴胺風險，計算結果發現，即使終身攝食，所攝入的劑量仍低於參考劑量，危害指標小於一，也就是「依照國人攝食習慣，牛內臟不會產生萊劑相關健康危害。」

不過，我國長年禁止美牛絞肉、內臟進口，若因關稅談判後開放進口，不排除會對國人飲食習慣帶來改變。對此，李俊璋指出，雖然風險評估結果為「風險可接受」，但仍要建議民眾，不論如何都要均衡飲食，不要大量攝取特定食物，「勿天天吃牛排、牛絞肉、牛內臟」，在飲食均衡前提下，萊克多巴胺就不會對民眾健康產生影響。

