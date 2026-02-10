台灣品牌團隊名單出爐 臺北木偶劇團首入選成亮點

文化部網站公告115年度「台灣品牌團隊計畫」補助名單，新增臺北木偶劇團成亮點。今年度共有包括雲門舞集等8個國內傑出藝文團體獲選，總補助金額為1億5490萬元。

根據文化部公告資料，財團法人雲門文化藝術基金會，共計獲撥新台幣4700萬元，其中包含年度營運與藝文扎根計畫3600萬元，1100萬元的國際交流經費，顯示其在國際舞台的關鍵地位。

財團法人擊樂文教基金會則獲得2700萬元補助，其國際交流計畫獲配800萬元，反映出朱宗慶打擊樂團在跨國展演上的強勁動能。

紙風車劇團與財團法人優人文化藝術基金會均獲1900萬元補助，分別專注於國內藝文扎根及海內外展演。

傳統戲曲與多元藝術並進在傳統戲曲方面，唐美雲歌仔戲團獲補助1620萬元；明華園戲劇團獲1500萬元，用於年度營運與藝文扎根。

去年首度入選的財團法人布拉瑞揚舞團文化基金會獲補助670萬元，持續深耕東台灣並向國際發聲。今年專注於布袋戲傳承與創新的臺北木偶劇團首度獲選為台灣品牌團隊，獲得500萬元補助。

今年度評審委員包括王孟超、李文珊、李靜慧、周雅菁、邱瑗、紀東陽、耿一偉以及劉富美。