快訊

台積電董事會拍板八大議案 維持季配6元、員工分紅逾2,061億元創新高

10縣市低溫特報 明晨凍到上午「恐現10度以下低溫」

美製車零關稅定案？經濟部今找車商「喝咖啡」 龔明鑫：影響產值逾1%

台灣品牌團隊名單出爐 臺北木偶劇團首入選成亮點

中央社／ 台北10日電

文化部網站公告115年度「台灣品牌團隊計畫」補助名單，新增臺北木偶劇團成亮點。今年度共有包括雲門舞集等8個國內傑出藝文團體獲選，總補助金額為1億5490萬元。

根據文化部公告資料，財團法人雲門文化藝術基金會，共計獲撥新台幣4700萬元，其中包含年度營運與藝文扎根計畫3600萬元，1100萬元的國際交流經費，顯示其在國際舞台的關鍵地位。

財團法人擊樂文教基金會則獲得2700萬元補助，其國際交流計畫獲配800萬元，反映出朱宗慶打擊樂團在跨國展演上的強勁動能。

紙風車劇團與財團法人優人文化藝術基金會均獲1900萬元補助，分別專注於國內藝文扎根及海內外展演。

傳統戲曲與多元藝術並進在傳統戲曲方面，唐美雲歌仔戲團獲補助1620萬元；明華園戲劇團獲1500萬元，用於年度營運與藝文扎根。

去年首度入選的財團法人布拉瑞揚舞團文化基金會獲補助670萬元，持續深耕東台灣並向國際發聲。今年專注於布袋戲傳承與創新的臺北木偶劇團首度獲選為台灣品牌團隊，獲得500萬元補助。

今年度評審委員包括王孟超、李文珊、李靜慧、周雅菁、邱瑗、紀東陽、耿一偉以及劉富美。

文化部 團隊
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

發售不滿1個月...Riot免費格鬥遊戲《2XKO》宣布裁員80人

「新新板土」連線完成民進黨內初選登記 林右昌陪同站台

用黑潮造藝術的浪 文化部公布壯世代藝術家國際展覽補助名單

中職／悍將繼續升級！NextBase團隊進駐春訓 前阪神防護員也來客座

相關新聞

10縣市低溫特報！明晨凍到上午「恐10度以下」

中央氣象署下午16時51分針對10縣市發布低溫特報，指出輻射冷卻影響，明(11日)晨至上午氣溫偏低，局部地區有10度以下...

星宇航空重飛未按SOP 機師遭罰12萬、公司罰60萬

星宇航空去年3月3日JX789航班從台北飛菲律賓克拉克，機師進場重飛未按SOP。交通部民航局近去公布星宇該案懲處情況，機...

不服老要注意！長者4大高風險行為 換燈泡、夜間開車都中鏢

隨著台灣邁入超高齡社會，獨居長者人數逐年增加，即便與家人同住，許多長者仍希望維持生活自主。然而，年紀增長往往伴隨平衡感與反應能力下降，一些日常家務或行為可能潛藏安全風險。Willow & Hearth指出，有4項常見家務或活動不宜長者單獨進行，建議及時尋求協助或採用安全替代方式，以降低跌倒與意外受傷的機率。

觀光署公布最新營運狀況 2旅行社遭廢照、3家申請停業

春節連假將至，不少民眾安排出遊行程，交通部觀光署近日公告最新具法定公告事由旅行社名單，其中，慶祥旅行社、草屯旅行社遭廢止...

來台國際客人次不斷調降 觀光署長陳玉秀：今年900萬沒問題

交通部觀光署去年原以千萬來台國際旅客為目標，觀光署長陳玉秀更說900萬沒問題，但最後僅857萬4547人次，觀光逆差達1...

知名橄欖油混入低價芥花油案波及台中 2業者4976瓶全數下架回收

台北市有業者販售「蒙特樂橄欖油100% PURE（2L）」涉嫌混充低價芥花油事件，波及到台中市；台中市食品藥物安全處查出...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。