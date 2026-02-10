鼬獾狂犬病已13例 走春注意行為異常野生動物

快訊

中央社／ 台北10日電
農業部動植物防疫檢疫署科長許家寧（左）10日表示，國內持續監測野生動物狂犬病疫情，民國112年至115年共監測2597件，確診件數137件；今年已有13件鼬獾確診案例，與往年相比未顯著增加。中央社
農業部防檢署今天指出，今年至今已驗出13例鼬獾確診狂犬病。衛福部疾管署表示，國內近年人類感染個案皆為境外移入，但走春若遇行為異常、不怕人的野生動物，就要小心。

根據衛生福利部疾病管制署介紹，狂犬病是由狂犬病病毒引起的急性病毒性腦脊髓炎，一旦發病，致死率幾乎達100%。但如能在鼬獾、白鼻心等動物咬傷後，及時就醫，接受狂犬病暴露後預防接種，可以有效降低發病的風險。

農業部動植物防疫檢疫署科長許家寧今天受邀出席衛福部疾管署例行疫情週報表示，國內持續監測野生動物狂犬病疫情，民國112年至115年共監測2597件，確診件數137件；包含鼬獾136件、白鼻心1件。陽性案件分布地區以苗栗、台中、南投、花蓮等縣市為主。

今年部分，許家寧說明，1月已有11件鼬獾確診案例，2月至今也確診2件鼬獾。根據往年檢出狀況，每月平均約10件陽性病例，今年尚未觀察到顯著增加狀況。

人類感染情況部分，疾管署發言人林明誠說明，國內自2002年以來，累積僅3例人類確診個案，都是境外移入，來源國包含中國、菲律賓。因每年10月至翌年3月是鼬獾活動頻繁季節，又以中低海拔的山麓丘陵帶，為其主要活動區域，因此提醒民眾，走春時若被野生動物抓咬，一定要慎重處理。

林明誠說明，野生動物看到人通常會躲開，如果沒有，可能就是狂犬病導致其行為異常；若被野生動物抓傷或咬傷，也務必記得「記、沖、送、觀」4字訣，記住野生動物外觀、沖洗傷口、盡快就醫，若可以，也應觀察造成抓咬的野生動物10天，確認其是否發病。

許家寧指出，根據國內監測，目前並未有遊蕩犬貓檢出狂犬病陽性。寵物接種狂犬病疫苗仍是預防狂犬病傳播主要方式，不過國內在養犬貓狂犬病疫苗接種率僅約64%，提醒飼主若未帶犬貓接種，可能面臨新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

許家寧呼籲民眾留意並遵守「二不一要」原則：不棄（放）養家中寵物、不接觸、捕捉及飼養野生動物、要定期攜帶犬貓及人工飼養之食肉目動物施打狂犬病疫苗，共同守護自己、家人與毛孩健康，遠離狂犬病威脅。

