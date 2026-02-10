影／時隔53年拿下威廉波特世界少棒冠軍 發行郵票紀念東園國小少棒隊

快訊

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
中華郵政今天舉辦發行「2025威廉波特世界少棒冠軍紀念郵票」，紀念台灣在世界少棒賽中屢創佳績的傳承與精神。記者潘俊宏／攝影
中華郵政今天舉辦發行「2025威廉波特世界少棒冠軍紀念郵票」，紀念台灣在世界少棒賽中屢創佳績的傳承與精神。記者潘俊宏／攝影

台北市東園國小少棒隊在2025年勇奪威廉波特世界少棒冠軍，這是繼1972年後、時隔53年再次奪冠，中華郵政今天舉辦發行「2025威廉波特世界少棒冠軍紀念郵票」，紀念台灣在世界少棒賽中屢創佳績的傳承與精神。

中華郵政董事長王國材致詞時表示，在立委吳沛憶向總統的建議下，促成中華郵政發行紀念郵票，永久存放在中華郵政的歷史，就像國家的歷史一樣，把冠軍的光榮永久紀念在郵票裡，本套郵票包含「最強團隊」及「榮耀時刻」2枚郵票的記載，生動呈現隊員們奮力拼搏的英勇身姿及團隊合作的卓越成果，郵票版銘歷史記錄自1969年我國於該賽事首度奪冠以來，至2025年第18次奪冠的榮耀歷程。

配合郵票發行，推出首日封、貼票卡、護票卡、活頁集郵卡、預銷封及郵摺，方便民眾收藏，歡迎至全國各地郵局、郵政博物館或「i集郵」訂購。

中華郵政今天舉辦發行「2025威廉波特世界少棒冠軍紀念郵票」，紀念台灣在世界少棒賽中屢創佳績的傳承與精神。記者潘俊宏／攝影
中華郵政今天舉辦發行「2025威廉波特世界少棒冠軍紀念郵票」，紀念台灣在世界少棒賽中屢創佳績的傳承與精神。記者潘俊宏／攝影
中華郵政今天舉辦發行「2025威廉波特世界少棒冠軍紀念郵票」，紀念台灣在世界少棒賽中屢創佳績的傳承與精神。記者潘俊宏／攝影
中華郵政今天舉辦發行「2025威廉波特世界少棒冠軍紀念郵票」，紀念台灣在世界少棒賽中屢創佳績的傳承與精神。記者潘俊宏／攝影
中華郵政今天舉辦發行「2025威廉波特世界少棒冠軍紀念郵票」，紀念台灣在世界少棒賽中屢創佳績的傳承與精神。記者潘俊宏／攝影
中華郵政今天舉辦發行「2025威廉波特世界少棒冠軍紀念郵票」，紀念台灣在世界少棒賽中屢創佳績的傳承與精神。記者潘俊宏／攝影

