台灣國際蘭展27日登場 農業部估可締逾12億交易額

台灣國際蘭展暨花卉科技展27日登場，今年以「綻放臺灣」為主題，農業部次長胡忠一今天說，可吸逾42萬人次參觀並締造逾12億交易額，也將積極拓展，盼將蘭花產值推升至百億。

2026台灣國際蘭展暨花卉科技展將於27日至3月16日在農業部花卉創新園區登場，這次展覽以「綻放台灣（Blooming Taiwan）」為主題，並首度以雙展形式，串聯產業、科技與社會，打造多層次的觀展體驗。

農業部今天舉辦「2026台灣國際蘭展暨花卉科技展」展前記者會，胡忠一表示，今年台灣國際蘭展暨花卉科技展已吸引30個國家參展，參展外也帶來了買家，預估現場成立的交易額會超過新台幣12億。

胡中一也說，這次參展國家包含荷蘭、美國、日本、越南、泰國等等，其中台灣蝴蝶蘭以美國為主要市場、台灣文心蘭則以日本為主要市場，今年希望能夠更提升包含加拿大、澳洲及歐洲部分國家的貿易額。

胡忠一表示，台灣花卉產值約新台幣180億，其中蘭花是台灣人的驕傲，更是台灣花卉產業中最具國際競爭力的代表，每年產值高達68億，其中8億來自於內銷，蘭花近年面臨風災、關稅等影響，盼國人能夠多支持蘭花產業，讓生產者願意為了國人生產更多樣且品種更多的蘭花，也盼提升蘭花產值到百億元。

農業部表示，「綻放臺灣（Blooming Taiwan）」象徵台灣花卉經歷風災與國際挑戰下，依然展現產業韌性與創新能量，這屆展覽規劃的「產業新生」、「國際鏈結」及「社會共感」3大主軸，呈現台灣花卉從土地出發走向世界的歷程。