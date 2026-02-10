文化部長李遠再談「世紀血案」 侵門踏戶、藐視台灣社會的共識

改編台灣白色恐怖事件「林宅血案」的電影「世紀血案」，出品人蘇敬軾遭起底在大陸經商多年，曾任中國肯德基的老闆，退休才跑回台灣拍電影。文化部長李遠今參訪台北木偶劇團，二度被媒體問到「世紀血案」。他表示，這部電影「藐視台灣的社會的一個共識」，殺青記者會便引發這麼大的反彈，證明「台灣社會經過這麼長一段時間的歷史訓練，都知道這件事情是不可能這樣拍的。」

電影「世紀血案」尚未上映。先因殺青記者會上演員受訪不當發言遭炎上，接著又爆出劇本內容未經當事人授權，更有影射兇手身份為史明的劇本流出，引發軒然大波。

李遠表示，「世紀血案」涉及篡改歷史問題。中國在大陸拍了很多歷史劇，他們有權力詮釋他們的歷史，「但是台灣不一樣」。對岸如果要跨海來台灣拍台灣這麼重要的歷史，「把台灣看成是一個完全可以侵門踏戶、然後拍他想要篡改歷史的那個東西」，他認為此舉「實在蠻藐視台灣的社會的一個共識」，很荒謬。

「世紀血案」引爆這麼多反彈，李遠表示，這代表大部分人都知道這個歷史的嚴重性，「台灣社會並不是這麼容易的相信一些事情」。