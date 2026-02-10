快訊

星宇航空重飛未按SOP 機師遭罰12萬、公司罰60萬

曾任高金素梅助理、18年前涉賄選 花蓮原民議員簡智隆遭約談地方錯愕

余天全說了！夫妻分房睡、聊天常吵架 李亞萍爆失智私下真相曝

文化部長李遠再談「世紀血案」 侵門踏戶、藐視台灣社會的共識

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
文化部長李遠（左3）、人間國寶邱火榮藝師（左4）等與「台北木偶劇團」團員在送神日一同上香祈福，象徵送神歸天、祈求來年平安與賜福。圖／文化部提供
文化部長李遠（左3）、人間國寶邱火榮藝師（左4）等與「台北木偶劇團」團員在送神日一同上香祈福，象徵送神歸天、祈求來年平安與賜福。圖／文化部提供

改編台灣白色恐怖事件「林宅血案」的電影世紀血案」，出品人蘇敬軾遭起底在大陸經商多年，曾任中國肯德基的老闆，退休才跑回台灣拍電影。文化部長李遠今參訪台北木偶劇團，二度被媒體問到「世紀血案」。他表示，這部電影「藐視台灣的社會的一個共識」，殺青記者會便引發這麼大的反彈，證明「台灣社會經過這麼長一段時間的歷史訓練，都知道這件事情是不可能這樣拍的。」

電影「世紀血案」尚未上映。先因殺青記者會上演員受訪不當發言遭炎上，接著又爆出劇本內容未經當事人授權，更有影射兇手身份為史明的劇本流出，引發軒然大波。

李遠表示，「世紀血案」涉及篡改歷史問題。中國在大陸拍了很多歷史劇，他們有權力詮釋他們的歷史，「但是台灣不一樣」。對岸如果要跨海來台灣拍台灣這麼重要的歷史，「把台灣看成是一個完全可以侵門踏戶、然後拍他想要篡改歷史的那個東西」，他認為此舉「實在蠻藐視台灣的社會的一個共識」，很荒謬。

「世紀血案」引爆這麼多反彈，李遠表示，這代表大部分人都知道這個歷史的嚴重性，「台灣社會並不是這麼容易的相信一些事情」。

世紀血案 電影 李遠 肯德基 白色恐怖 林宅血案
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

2026台北國際書展／1300+場出版講座、58萬人攜手閱讀泰精彩 回顧6天精彩亮點！

「世紀血案」爭議愈演愈烈 李遠：再次踐踏台灣人藐視歷史

台北國際書展登場！信誼打造「閱讀森林」 文化部長李遠親訪猛按讚

力挺台灣電影！李遠拚排片率持續20%目標　九大戲院持續助攻國片

相關新聞

星宇航空重飛未按SOP 機師遭罰12萬、公司罰60萬

星宇航空去年3月3日JX789航班從台北飛菲律賓克拉克，機師進場重飛未按SOP。交通部民航局近去公布星宇該案懲處情況，機...

不服老要注意！長者4大高風險行為 換燈泡、夜間開車都中鏢

隨著台灣邁入超高齡社會，獨居長者人數逐年增加，即便與家人同住，許多長者仍希望維持生活自主。然而，年紀增長往往伴隨平衡感與反應能力下降，一些日常家務或行為可能潛藏安全風險。Willow & Hearth指出，有4項常見家務或活動不宜長者單獨進行，建議及時尋求協助或採用安全替代方式，以降低跌倒與意外受傷的機率。

觀光署公布最新營運狀況 2旅行社遭廢照、3家申請停業

春節連假將至，不少民眾安排出遊行程，交通部觀光署近日公告最新具法定公告事由旅行社名單，其中，慶祥旅行社、草屯旅行社遭廢止...

來台國際客人次不斷調降 觀光署長陳玉秀：今年900萬沒問題

交通部觀光署去年原以千萬來台國際旅客為目標，觀光署長陳玉秀更說900萬沒問題，但最後僅857萬4547人次，觀光逆差達1...

知名橄欖油混入低價芥花油案波及台中 2業者4976瓶全數下架回收

台北市有業者販售「蒙特樂橄欖油100% PURE（2L）」涉嫌混充低價芥花油事件，波及到台中市；台中市食品藥物安全處查出...

文化部長李遠再談「世紀血案」 侵門踏戶、藐視台灣社會的共識

改編台灣白色恐怖事件「林宅血案」的電影「世紀血案」，出品人蘇敬軾遭起底在大陸經商多年，曾任中國肯德基的老闆，退休才跑回台...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。