贊成大甲溪光明電廠開發反遭疑「台電子弟兵」 環評現場揚言提告

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
台電大甲溪光明電廠案今於環境部召開第3次環評初審，贊成開發民眾期盼本案通過環評，但被質疑是在幫台電背書，現場多次爆發口角爭論。記者林伯東／攝影
台電大甲溪光明電廠案今於環境部召開第3次環評初審，贊成開發民眾期盼本案通過環評，但被質疑是在幫台電背書，現場多次爆發口角爭論。記者林伯東／攝影

台電大甲溪光明電廠案今下午於環境部召開第3次環評初審，現場有不少登記發言民眾支持開發，但因不滿被影射為「台電子弟兵」，現場一度火爆，甚至揚言提告，之後憤而離席。

本案開發單位為台灣電力股份有限公司，目的事業主管機關為經濟部，規畫利用既有大甲溪德基水庫為上池，谷關水庫為下池，搭配新建1條長約10.6公里的頭水隧道，以及設置4部抽蓄水力發電機組，總裝置容量610百萬瓦（MW）以下，總工期估約10年。

佳陽部落主席張守宏表示，部落位於深山中，921地震後便道就非常不穩定，本案的功過不只能打通山區道路，也能帶給部落族人更多工作機會，應該予以通過。

台中梨山地區觀光協會理事長段鞏說，中橫斷了20多年，去一趟區公所辦事就需要4個小時，可見當地居民經歷了多少困難，梨山曾經很風光，但現在很多人都已經不認識，本工程能帶動更多生機，並讓中橫暢通，本案應該要通過。

和平區梨山里長賴盛功說，本案發展可以活絡地方經濟，台電與部落諮商也有良性互動，如果能通過，台8縣的體質也能提升。

和平區松鶴社區發展協會理事長黃志祥表示，本案是再生永續的最好工程，不只能增加在地就業機會，也希望本案完成後，用人會以在地優先，回饋金也能實際用在部落，以提高部落的軟硬體建設，遊客也能藉由道路的突破，再次認識梨山。

然而現場有反對開發民眾指出，現場贊成民眾的發言時間控制相當精準，說法也高度一致，質疑是台電養兵千日的「台電子弟兵」，引起幾名反對民眾的強烈不滿，現場一度火爆，甚至揚言要提告，之後憤而離席。

