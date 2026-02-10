情人節限定！疾管署推出「愛滋自我篩檢」折101元 專屬優惠碼曝光

快訊

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
依據疾管署監測資料顯示，2025年新增確診通報本國籍愛滋病毒感染人數為879人，創2004年以來新低。圖／疾管署提供
西洋情人節及春節連假即將到來，民眾社交與親密互動機會增加，疾管署推出「愛滋自我篩檢情人節限定優惠」，自2月14日起至28日止，民眾至疾管署自我篩檢計畫官網，透過「網路訂購、超商取貨」通路訂購愛滋自我篩檢試劑，使用專屬優惠碼「LOVE2026」，即可享單筆折抵「101元」優惠。

疾管署提醒，甜蜜過節時，性行為應全程使用保險套及搭配水性潤滑液，並留意自身及伴侶健康狀況。有性行為者，建議至少進行一次愛滋篩檢；有不安全性行為者，建議每年至少進行一次篩檢，若有感染風險行為（如感染性病、多重性伴侶、使用成癮性藥物、與人共用針具或稀釋液等），或性伴侶有前述任一情形者，建議每3至6個月篩檢1次，以了解自身健康狀況。同時若有符合M痘疫苗接種條件民眾，盡速完成2劑M痘疫苗接種。

依據疾管署監測資料顯示，2025年新增確診通報本國籍愛滋病毒感染人數879人，創2004年以來新低；而有關聯合國愛滋規畫署UNAIDS，2030年「95-95-95」愛滋防治目標，即95%感染者知道自己感染、95%已知感染者接受治療、及95%接受治療者病毒量成功抑制，我國2025年預估可達「93-96-95」，惟仍有約7%愛滋感染者尚未知自身感染。

疾管署慢性傳染病組組長李佳琪說，為鼓勵民眾主動了解自身健康狀況，疾管署推出「愛滋自我篩檢情人節限定優惠」，自2月14日起至2月28日止，民眾至，透過「網路訂購、超商取貨」通路訂購愛滋自我篩檢試劑，使用專屬優惠碼「LOVE2026」，即可享單筆訂單折抵「101元」優惠。

網站已於2月5日新增英文版介面，提供不同族群更便利使用愛滋自我篩檢服務。完成篩檢後上網登錄結果，還可獲得免費試劑電子兌換券1張，可自用或轉贈親友使用，讓愛的關心從篩檢開始。

另國內外M痘疫情仍持續，我國今年1月新增5例M痘本土確定病例，皆為本國籍青壯年男性，分別為北部4例及中部1例，經疫調皆為散發病例。我國自2022年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病，截至今年2月9日累計確診518例病例，483例本土及35例境外移入，社區疫情傳播風險持續。

李佳琪說，全球近期M痘疫情呈下降趨勢，去2025年全球累計98國報告5萬2千餘例病例，其中215例死亡。病例主要集中於非洲，以剛果民主共和國、幾內亞等國病例數為多，並以Ib型為主；亞洲多國（包含中國、日本、菲律賓、韓國、新加坡等）、美洲、歐洲以及澳洲持續通報病例，非洲以外地區病例仍以IIb型為主，惟法國、義大利、西班牙持續出現Ib型社區傳播。WHO整體評估一般民眾傳播風險為低；惟有風險性行為族群，特別是無固定性伴侶者，傳播風險則為中。

疾管署表示，接種疫苗是預防M痘最有效的方式，目前疫苗庫存充足，全國共312家合作醫療院所可提供公費M痘疫苗接種服務，呼籲符合接種條件民眾，包括近一年有風險性行為者例如多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者等儘速完成2劑接種。

公費接種醫療院所相關資訊可至疾管署全球資訊網查詢，另「不符合公費」M痘疫苗接種資格，「經醫師評估」確有暴露風險者，可至全國8家旅遊醫學合約醫院自費接種M痘疫苗，相關資訊可至疾管署全球資訊網/國際旅遊與健康/旅遊醫學門診項下查詢。而更多愛滋防治及M痘相關資訊可至疾管署全球資訊網查詢。

●疾管署自我篩檢計畫官網 https://hiva.cdc.gov.tw/Selftest/

西洋情人節及春節連假即將到來，民眾社交與親密互動機會增加，疾管署提醒，疾管署推出「愛滋自我篩檢情人節限定優惠」。圖／疾管署提供
西洋情人節及春節連假即將到來，民眾社交與親密互動機會增加，疾管署說明取得愛滋自我篩檢試劑管道。圖／疾管署提供
篩檢 愛滋病 疾管署 性行為 情人節 疫苗 傳染病
