狂犬病今年累計11例！被咬後感染率達100% 疾管署提醒記住四字口訣

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
根據農業部動植物防疫檢疫署統計，國內狂犬病監測結果1月接獲通報共142件動物狂犬病監測檢驗結果，其中鼬獾11例為陽性。圖／疾管署提供
根據農業部動植物防疫檢疫署統計，國內狂犬病監測結果1月接獲通報共142件動物狂犬病監測檢驗結果，其中鼬獾11例為陽性。衛福部疾管署發言人林明誠表示，狂犬病毒會從已感染動物的唾液隨著抓、咬傷所造成傷口進入人體，如未及時採取醫療措施，發病後致死率近100%，但如能在遭動物抓咬傷後立即就醫，並接受狂犬病暴露後預防接種，可以有效降低發病的風險

防檢署說明，狂犬病為人畜共通傳染病，由於感染狂犬病動物通常具有侵略性，會主動接近或攻擊民眾，防檢署長期監測野生動物狂犬病情形，台灣狂犬病仍侷限於野生動物，鼬獾是主要的保毒宿主。

動植物防疫檢疫署動物防疫組科長許家寧說，今年1月共142件動物狂犬病監測檢驗結果，其中鼬獾11例為陽性，案例發生地區分別為苗栗縣三義鄉2例、通霄鎮2例、公館鄉1例、台中市后里區1例、和平區1例、南投縣信義鄉1例、雲林縣古坑鄉1例及嘉義縣中埔鄉1例、大埔鄉1例。

許家寧表示，2023年至今年1月共監測2597件，確診件數137件，其中鼬獾為136件，白鼻心為1件。每年10月至翌年3月是鼬獾活動頻繁季節，又中低海拔的山麓丘陵帶，為其主要活動區域，今年1月已有11件鼬獾確診案例。

疾管署指出，狂犬病毒會從已感染動物的唾液隨著抓、咬傷所造成傷口進入人體，如未及時採取醫療措施，發病後致死率近100%，但如能在遭動物抓咬傷後立即就醫，並接受狂犬病暴露後預防接種，可以有效降低發病的風險。國內自2002年迄今累計3例人類感染狂犬病確定病例，均為境外移入病例，分別為2002年、2012年及2013年各1例，均不幸死亡。

疾管署及防檢署呼籲，民眾於郊外活動時，應避免接觸、逗弄及捕捉野生動物，以避免暴露於狂犬病的感染風險。若被動物抓咬傷，請謹記四字口訣記、沖、送、觀，如不慎遭野生動物抓咬傷，請以肥皂及大量流動清水沖洗傷口至少15分鐘，再以優碘或70%酒精消毒後，盡速前往「人用狂犬病疫苗接種服務醫院衛生所」就醫；經醫師評估如有感染狂犬病風險，盡速接種免疫球蛋白，並依時程第0、3、7、14天，傷口暴露後接種第1劑當天為第0天接種4劑人用狂犬病疫苗，以降低發病風險。

農曆春節連假將近，提醒民眾從事走春、賞花、郊遊等戶外活動時，勿主動接觸、逗弄及捕捉如鼬獾等野生動物，並留意遵守「二不一要」原則，不棄（放）養家中寵物、不接觸、捕捉及飼養野生動物、要定期攜帶犬貓及人工飼養食肉目動物施打狂犬病疫苗，共同守護自己、家人與毛孩健康，即可遠離狂犬病的威脅。

此外，於鼬獾常出沒區域民眾亦請提高警覺，如遇行為異常，如不怕人、主動攻擊、動作狂躁或傷亡鼬獾，請立即遠離並通知在地動物防疫機關處理。

根據農業部動植物防疫檢疫署統計，國內狂犬病監測結果1月接獲通報共142件動物狂犬病監測檢驗結果，其中鼬獾11例為陽性。圖／疾管署提供
