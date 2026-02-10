快訊

星宇航空重飛未按SOP 機師遭罰12萬、公司罰60萬

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
星宇航空3月3日JX789航班從台北飛菲律賓克拉克，機師進場重飛未按SOP，民航局公布懲處內容，機長遭罰12萬、副駕駛員遭罰6萬、星宇航空遭罰60萬罰鍰。聯合報系資料照
星宇航空去年3月3日JX789航班從台北飛菲律賓克拉克，機師進場重飛未按SOP。交通部民航局近去公布星宇該案懲處情況，機長遭罰12萬、副駕駛員遭罰6萬、星宇航空遭罰60萬罰鍰。

交通部去年4月赴立法院報告時，針對星宇航空飛安事件指出，2025年3月3日星宇航空JX789航班於菲律賓克拉克機場降落進場時，原使用20跑道落地，但因風向改變改為02跑道，但因進場高於正常下滑道，組員決定重飛。

由於組員情境警覺不足，未適當使用自動駕駛，造成航機速度及下降率增加，以致近地警告系統作動，機長隨即操控航機爬升至安全高度後，請求雷達引導第2次進場並安全降落。

民航局說，第一時間已暫停當事組員派遣，並要求星宇航空A321機隊強化模擬機訓練與異常應變、落實飛航組員遵守操作手冊（FCOM）與標準作業程序（SOP），並要求公司加強檢視駕駛員適職性，同時進行調查，如確屬組員違規，後續將依民用航空法相關規定裁處。

民航局長何淑萍當時受訪時也說，本案當下情況是危險的，在降落階段時，組員沒有察覺自動駕駛的使用，觸發近地告警作動。

何淑萍表示，民航局也對星宇航空做了相關的調查，包含組員之間的CRM駕駛艙資源管理，後續調查確實有組員違規的話 ，將會依民航法相關規定裁處，將對組員警告或者開罰6萬到30萬元罰款，完整調查報告出來後，將送內部評議會，再來才會決定罰則。

針對星宇航空公司A321-252NX JX789航班，於重飛期間組員發生操作疏失導，致觸發接近地面警告且發生飛機外型超速的異常事件，近期民航局公布罰則內容。

民航局指出，機長違反依民航法第41條之1第2項所定的航空器飛航作業管理規則第20條及第154條第3款規定，依據民航法第111條第2項第7款規定，處12萬元罰鍰，並立即改善處分。

副駕駛員違反依民航法第41條之1第2項所定的航空器飛航作業管理規則第20條規定，依據民航法第111條第2項第7款規定，處6萬元罰鍰，並立即改善處分。

公司違反民航法第40條第1項規定，依據民航法第112條第1項第2款規定，處60萬元罰鍰。

對此，星宇航空表示，將配合主管機關裁決辦理。維護飛安為航空公司首要任務，星宇航空會持續強化飛行員之訓練，落實監控與督責，致力守護旅客的飛行安全。

