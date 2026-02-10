快訊

曾任高金素梅助理、18年前涉賄選 花蓮原民議員簡智隆遭約談地方錯愕

余天全說了！夫妻分房睡、聊天常吵架 李亞萍爆失智私下真相曝

大膽面交逾百萬現金 台南前消防局長李明峯及女密友收賄情節曝光

進場重飛未依程序 民航局開罰星宇航空60萬、機長副駕另罰

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

交通部民航局最新公布的航空違規事件裁罰資訊，其中，星宇航空（2646）2025年3月3日JX789航班從台北飛菲律賓克拉克，機師進場重飛未按SOP一案，交通部民航局近日公布裁罰結果，對其機長與副駕駛分別被處以12萬元與6萬元罰鍰，星宇則因違反民用航空法第40條第1項規定，遭民航局重處60萬元罰鍰。

星宇航空3月3日JX789航班於菲律賓克拉克機場降落進場時，因進場高於正常下滑道，駕駛決定重飛，期間因未適當使用自動駕駛，造成航機速度及下降率增加，導致近地警告系統作動，機長隨即操控航機爬升至安全高度，最終安全降落。當時星宇航空表示，2名機師於進場重飛時，未依公司飛行操作程序，經調查後已自請離職。

民航局在去年就已完成調查，星宇航空JX789航班於菲律賓降落與重飛過程，飛航組員確實未依程序操作，公司內部通報程序也有缺失，將於評議後，針對業者、機師分別裁處。

民航局近期也公布裁罰結果，機長以違反依民用航空法第41條之1第2項所定之航空器飛航作業管理規則第20條及第154條第3款規定，依據民用航空法第111條第2項第7款之規定，處以罰鍰新台幣12萬元，並立即改善之處分；副駕駛員違反依民用航空法第41條之1第2項所定之航空器飛航作業管理規則第20條規定，依據民用航空法第111條第2項第7款之規定，處以罰鍰新台幣6萬元，並立即改善之處分。

至於星宇航空，民航局則是，依公司違反民用航空法第40條第1項規定，依據民用航空法第112條第1項第2款之規定，處以罰鍰新台幣60萬元之處分。

星宇航空回應，將配合主管機關裁決辦理，維護飛安為航空公司首要任務，星宇航空會持續強化飛行員之訓練，落實監控與督責，致力守護旅客的飛行安全。

星宇航空 民航局 機師 航班
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

光著身體躺在手術台上被拍…台中醫學生涉手術室「打卡」可重罰25萬元

非公發公司須申報大股東資料

4年查獲白牌車45件 中市府：查獲最高罰10萬最重吊照

韓國瑜稱保障立委問政是天職 內政部：未收到李貞秀辦理喪失陸籍證明

相關新聞

星宇航空重飛未按SOP 機師遭罰12萬、公司罰60萬

星宇航空去年3月3日JX789航班從台北飛菲律賓克拉克，機師進場重飛未按SOP。交通部民航局近去公布星宇該案懲處情況，機...

不服老要注意！長者4大高風險行為 換燈泡、夜間開車都中鏢

隨著台灣邁入超高齡社會，獨居長者人數逐年增加，即便與家人同住，許多長者仍希望維持生活自主。然而，年紀增長往往伴隨平衡感與反應能力下降，一些日常家務或行為可能潛藏安全風險。Willow & Hearth指出，有4項常見家務或活動不宜長者單獨進行，建議及時尋求協助或採用安全替代方式，以降低跌倒與意外受傷的機率。

觀光署公布最新營運狀況 2旅行社遭廢照、3家申請停業

春節連假將至，不少民眾安排出遊行程，交通部觀光署近日公告最新具法定公告事由旅行社名單，其中，慶祥旅行社、草屯旅行社遭廢止...

來台國際客人次不斷調降 觀光署長陳玉秀：今年900萬沒問題

交通部觀光署去年原以千萬來台國際旅客為目標，觀光署長陳玉秀更說900萬沒問題，但最後僅857萬4547人次，觀光逆差達1...

知名橄欖油混入低價芥花油案波及台中 2業者4976瓶全數下架回收

台北市有業者販售「蒙特樂橄欖油100% PURE（2L）」涉嫌混充低價芥花油事件，波及到台中市；台中市食品藥物安全處查出...

699元開箱平溪山城玩法 平溪天燈節推4條旅行路線

新北市平溪區擁有豐富自然景觀與礦業人文底蘊，配合「2026新北市平溪天燈節」，新北市觀旅局攜手地方商圈與協會，推出4條「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。