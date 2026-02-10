進場重飛未依程序 民航局開罰星宇航空60萬、機長副駕另罰

交通部民航局最新公布的航空違規事件裁罰資訊，其中，星宇航空（2646）2025年3月3日JX789航班從台北飛菲律賓克拉克，機師進場重飛未按SOP一案，交通部民航局近日公布裁罰結果，對其機長與副駕駛分別被處以12萬元與6萬元罰鍰，星宇則因違反民用航空法第40條第1項規定，遭民航局重處60萬元罰鍰。

星宇航空3月3日JX789航班於菲律賓克拉克機場降落進場時，因進場高於正常下滑道，駕駛決定重飛，期間因未適當使用自動駕駛，造成航機速度及下降率增加，導致近地警告系統作動，機長隨即操控航機爬升至安全高度，最終安全降落。當時星宇航空表示，2名機師於進場重飛時，未依公司飛行操作程序，經調查後已自請離職。

民航局在去年就已完成調查，星宇航空JX789航班於菲律賓降落與重飛過程，飛航組員確實未依程序操作，公司內部通報程序也有缺失，將於評議後，針對業者、機師分別裁處。

民航局近期也公布裁罰結果，機長以違反依民用航空法第41條之1第2項所定之航空器飛航作業管理規則第20條及第154條第3款規定，依據民用航空法第111條第2項第7款之規定，處以罰鍰新台幣12萬元，並立即改善之處分；副駕駛員違反依民用航空法第41條之1第2項所定之航空器飛航作業管理規則第20條規定，依據民用航空法第111條第2項第7款之規定，處以罰鍰新台幣6萬元，並立即改善之處分。

至於星宇航空，民航局則是，依公司違反民用航空法第40條第1項規定，依據民用航空法第112條第1項第2款之規定，處以罰鍰新台幣60萬元之處分。

星宇航空回應，將配合主管機關裁決辦理，維護飛安為航空公司首要任務，星宇航空會持續強化飛行員之訓練，落實監控與督責，致力守護旅客的飛行安全。