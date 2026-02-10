快訊

曾任高金素梅助理、18年前涉賄選 花蓮原民議員簡智隆遭約談地方錯愕

余天全說了！夫妻分房睡、聊天常吵架 李亞萍爆失智私下真相曝

大膽面交逾百萬現金 台南前消防局長李明峯及女密友收賄情節曝光

廢棄尿布檢出醫療核種鎦-177 醫：穿透力低免恐慌

中央社／ 台北10日電
經手持式輻射偵測儀器初篩後，發現輻射異常來自於廢棄紙尿布，進一步使用核種分析儀器測得核種為鎦-177（Lu-177）。圖／埔里鎮公所提供
經手持式輻射偵測儀器初篩後，發現輻射異常來自於廢棄紙尿布，進一步使用核種分析儀器測得核種為鎦-177（Lu-177）。圖／埔里鎮公所提供

南投埔里垃圾車輻射值異常，廢棄紙尿布檢出核種鎦-177。醫師說，鎦-177主要治療神經內分泌瘤或攝護腺癌，穿透力極低，即便在患者身旁也幾乎接觸不到，民眾不需恐慌。

媒體報導南投縣埔里鎮清潔隊近日外運垃圾去化時，有垃圾車因輻射值異常遭焚化爐退運。核能安全委員會昨天表示，經檢測確認，輻射異常來源為廢棄紙尿布，核種為鎦-177，研判為接受核子醫學治療病患返家後產生的廢棄物，已妥善隔離處理，對大眾健康不會造成影響，請民眾安心。

鎦-177是目前核子醫學治療所使用的藥物之一，中華民國核醫學學會理事長吳彥雯告訴媒體，目前主要用於治療神經內分泌瘤或轉移性攝護腺癌，將具放射性的同位素連結在靶定藥物上，如同「導彈」般進入體內精準搜尋，並在極短距離內釋放能量殺死癌細胞，對周邊正常組織傷害極小。

針對大眾「聞輻色變」的心理，吳彥雯表示，輻射劑量與性質各異，不同於核電廠周邊的高劑量輻射，或放射治療的大劑量照射，鎦-177屬於非常低能階。

吳彥雯強調，雖然鎦-177的物理半衰期約為6.6天，但其關鍵安全性在於「穿透力極短」，患者即便在注射後與人並肩而坐，其輻射線連人體的皮膚厚度都難以穿透，甚至一般衣服就能遮蔽，因此接受治療的患者術後不需住院隔離觀察，可直接回家過正常生活。

對於地方垃圾車中出現輻射反應引發不安，吳彥雯分析，這多半是因為現代檢測儀器靈敏度極高，目的是為確保萬無一失，即便只有微量殘留也會發出聲響。

事實上，不僅是鎦-177，任何接受過放射性檢查或治療的人，短期內在排泄物中都可能含有微量同位素。吳彥雯提醒，患者排泄物中的藥物濃度相對較高，就像服用抗生素後尿液中會有殘留一樣，孕婦或幼童應避免直接接觸或處理患者的排泄廢棄物。除此之外，患者產生的垃圾可視為一般垃圾處理，不具備環境危害。

核安會強調，已要求醫院參考國際核醫藥物治療病患的出院管理方式，須在符合相關輻射安全規定後，才能讓病患返家，以保障家屬及社會大眾的輻射安全。未來將持續加強對醫院的輻射安全宣導，要求醫療院所強化病患治療後返家期間的輻射防護衛教，提醒病患妥善管理廢棄物，以避免類似情形再度發生。

輻射 廢棄物 垃圾車 埔里 核能
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

南投垃圾首次因輻射值超標被退運 核安會：來自輻射異常紙尿布

南投垃圾輻射超標遭退運前所未見 揪「元兇」竟是它

第一次遇到！南投埔里垃圾遭退運 竟檢出輻射值超標

日本福島食品去年抽驗輻射都過關 苗栗衛生局：解除管制仍將強化查核

相關新聞

星宇航空重飛未按SOP 機師遭罰12萬、公司罰60萬

星宇航空去年3月3日JX789航班從台北飛菲律賓克拉克，機師進場重飛未按SOP。交通部民航局近去公布星宇該案懲處情況，機...

不服老要注意！長者4大高風險行為 換燈泡、夜間開車都中鏢

隨著台灣邁入超高齡社會，獨居長者人數逐年增加，即便與家人同住，許多長者仍希望維持生活自主。然而，年紀增長往往伴隨平衡感與反應能力下降，一些日常家務或行為可能潛藏安全風險。Willow & Hearth指出，有4項常見家務或活動不宜長者單獨進行，建議及時尋求協助或採用安全替代方式，以降低跌倒與意外受傷的機率。

觀光署公布最新營運狀況 2旅行社遭廢照、3家申請停業

春節連假將至，不少民眾安排出遊行程，交通部觀光署近日公告最新具法定公告事由旅行社名單，其中，慶祥旅行社、草屯旅行社遭廢止...

來台國際客人次不斷調降 觀光署長陳玉秀：今年900萬沒問題

交通部觀光署去年原以千萬來台國際旅客為目標，觀光署長陳玉秀更說900萬沒問題，但最後僅857萬4547人次，觀光逆差達1...

知名橄欖油混入低價芥花油案波及台中 2業者4976瓶全數下架回收

台北市有業者販售「蒙特樂橄欖油100% PURE（2L）」涉嫌混充低價芥花油事件，波及到台中市；台中市食品藥物安全處查出...

699元開箱平溪山城玩法 平溪天燈節推4條旅行路線

新北市平溪區擁有豐富自然景觀與礦業人文底蘊，配合「2026新北市平溪天燈節」，新北市觀旅局攜手地方商圈與協會，推出4條「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。