台灣首架A350-1000首航 星宇航空JX802今啟程

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
星宇航空第一架A350-1000於10日首飛JX802航班．正式執行首次載客飛航。星宇／提供
星宇航空第一架A350-1000於10日首飛JX802航班．正式執行首次載客飛航。星宇／提供

星宇航空第一架A350-1000於10日首飛JX802航班．正式執行首次載客飛航，自桃園國際機場（TPE）直飛東京成田機場（NRT）。本次不僅是星宇航空首架A350-1000投入營運，更是台灣航空史上首架國籍A350-1000首航，桃園機場特別安排水門禮，象徵台灣航空界再邁向重要里程碑。

星宇航空於桃園機場第二航廈 A8 候機室舉辦首航活動，與旅客一同見證台灣航空產業的重要新頁。現場設置多項拍照打卡素材，由空服員與旅客親切互動合影，活動現場亦攜手日前一推出A350-1000合作周邊商品即造成搶購風潮的統一超商CITY PRIMA精品咖啡，讓旅客在登機前享受高品質咖啡體驗。 CITY PRIMA精品咖啡為本次首航特別設計限定杯套，融合A350-1000碳纖維元素和標誌性的尾翼，更在杯套中隱藏A350-1000專屬密碼，現場三位幸運旅客帶走30杯大杯精品咖啡，解鎖首航彩蛋。同時，星宇航空也準備首航旅客專屬紀念好禮，包括Airbus限量飄帶、識別證帶及 A350-1000 紀念貼紙，讓旅客將這份歷史時刻帶回家收藏。

星宇航空A350-1000為新世代長程廣體客機，具備更優異的燃油效率、航程表現與客艙舒適度，包含4席頭等艙、40席商務艙、36席豪華經濟艙、270席經濟艙，共 350 個座位。2026年總計交付6架A350-1000，未來將逐步投入更多長程航線營運。

CITY PRIMA精品咖啡爲本次首航特別設計限定杯套，融合A350-1000碳纖維元素和標誌性的尾翼，更在杯套中隱藏A350-1000專屬密碼，幸運旅客帶走30杯大杯精品咖啡。星宇／提供
CITY PRIMA精品咖啡爲本次首航特別設計限定杯套，融合A350-1000碳纖維元素和標誌性的尾翼，更在杯套中隱藏A350-1000專屬密碼，幸運旅客帶走30杯大杯精品咖啡。星宇／提供
CITY PRIMA精品咖啡爲本次首航特別設計限定杯套，融合A350-1000碳纖維元素和標誌性的尾翼，更在杯套中隱藏A350-1000專屬密碼，幸運旅客帶走30杯大杯精品咖啡。星宇／提供
CITY PRIMA精品咖啡爲本次首航特別設計限定杯套，融合A350-1000碳纖維元素和標誌性的尾翼，更在杯套中隱藏A350-1000專屬密碼，幸運旅客帶走30杯大杯精品咖啡。星宇／提供

桃園機場 星宇航空
