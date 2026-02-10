馬年好運開轉 iPhone 17 Pro、紅包驚喜輪番登場

快訊

聯合新聞網／ 台北訊
3月10日前，天天來玩轉盤抽紅包，iPhone 17 Pro、全聯禮券、LINE點數等好禮帶回家。 圖片來源／聯合新聞網
3月10日前，天天來玩轉盤抽紅包，iPhone 17 Pro、全聯禮券、LINE點數等好禮帶回家。 圖片來源／聯合新聞網

辛苦了一整年，終於等到過年放假啦！除了和家人吃吃喝喝，馬年想開運，最簡單的方式就是讓財運「轉」動。即日起到 3 月 10 日，來參加聯合新聞網的《馬上有福轉好運》活動，只要天天來玩轉盤，不用燒腦、不必費力，人人都有紅包領。讓你年假期間隨手一轉，就能把 iPhone 17 Pro、全聯禮券等大獎帶回家，好運馬上有感！

隨著科技發展與生活節奏改變，過年不再像以前那樣繁雜講究，但台灣人對「討吉利」的習俗可是一點都沒變。從除舊佈新、貼春聯、穿紅衣，到拜拜祈福、選好開工日，背後都藏著迎好運、求平安的小智慧。其中最多人關心「如何招財、求好運」、「開工辦公室怎麼調整風水比較順」等開運秘笈，相關年節文化與開運知識，皆可在《橘世代馬年集錦》專題中一次掌握，從神明祭拜方式、居家與職場開運技巧，陪大家把好運一路帶進新的一年。

過年最珍貴的，始終是與家人相聚的時光。不妨在圍爐聊天、滑手機放鬆的片刻，快揪長輩或親戚朋友一起來參加《馬上有福轉好運》活動，讓年節多一點互動驚喜。即日起至 3 月 10 日止，會員天天可轉輪盤抽紅包，除了 LINE 點數紅包免費領，還有機會爽抽 iPhone 17 Pro、全聯禮券及生活實用線上課程等萬元好禮。活動詳情請見官方網站：https://lihi3.me/HA8jC

