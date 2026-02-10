快訊

曾任高金素梅助理、18年前涉賄選 花蓮原民議員簡智隆遭約談地方錯愕

余天全說了！夫妻分房睡、聊天常吵架 李亞萍爆失智私下真相曝

大膽面交逾百萬現金 台南前消防局長李明峯及女密友收賄情節曝光

Taiwan PASS推燈會限定版 限量1000套14日開賣

中央社／ 台北10日電
「2026台灣燈會」將於3月3日至3月15日在嘉義盛大登場，觀光署10日宣布，14日起將推出限量1000套的Taiwan PASS台灣燈會限定版。（觀光署提供）中央社
「2026台灣燈會」將於3月3日至3月15日在嘉義盛大登場，觀光署10日宣布，14日起將推出限量1000套的Taiwan PASS台灣燈會限定版。（觀光署提供）中央社

觀光署今天宣布，14日起將推出Taiwan PASS台灣燈會限定版，包含台鐵3日周遊券等，限量1000套，國內外旅客都可以購買，盼吸引更多旅客參與台灣燈會。

「2026台灣燈會」將於3月3日至3月15日在嘉義登場，規劃有「主展區」及「縣府展區」（嘉義縣政府前廣場及周邊場域）2大展區。

交通部觀光署今天發布新聞稿表示，推出限量1000套的「Taiwan PASS台灣燈會限定版」，預定於2月14日開始在線上OTA限量販售，結合台鐵3日周遊券，及都會捷運、台灣好行、阿里山林鐵等在地交通14選1，更加贈嘉義熱門景點門票7選1。

觀光署表示，旅客自2月14日起至3月15日期間購買「Taiwan PASS台灣燈會限定版」加贈的嘉義景點門票，涵蓋阿里山國家森林遊樂區、國立故宮博物院南部院區、鄒族逐鹿文創園區、板陶窯、達娜伊谷、太平雲梯及咩咩上樹萌寵樂園等熱門景點。

觀光署說，希望藉此鼓勵旅客將行程從燈區現場跨域延伸至周邊景點，將天數拉長為「3天2夜深度國旅」，帶動嘉義在地住宿、餐飲及消費，擴大燈會整體觀光效益。

觀光署指出，Taiwan PASS作為整合型觀光交通產品，串聯高鐵、台鐵、捷運、台灣好行及在地交通運具，展現「一票多用」的便利性，自2024年推出以來已銷售逾3.3萬套。

另外，針對春節連假，華信航空今天發布新聞稿表示，22日前推出「開春大吉」優惠專案，金門航線單程新台幣1588元起、澎湖1158元起、馬祖1788元起，花東航線則為1168元起，離島居民更享有最低888元起的專屬票價優惠。

台灣燈會 嘉義 觀光署 台鐵 阿里山
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

來台國際客人次不斷調降 觀光署長陳玉秀：今年900萬沒問題

觀光署公布最新營運狀況 2旅行社遭廢照、3家申請停業

花蓮燈會被嫌像「鹹魚」挨批看不懂 縣府：尊重想法也邀民眾親自感受

記憶卡丟失在廣大園區內竟能找回 大里七將軍廟燈會顯神跡

相關新聞

星宇航空重飛未按SOP 機師遭罰12萬、公司罰60萬

星宇航空去年3月3日JX789航班從台北飛菲律賓克拉克，機師進場重飛未按SOP。交通部民航局近去公布星宇該案懲處情況，機...

不服老要注意！長者4大高風險行為 換燈泡、夜間開車都中鏢

隨著台灣邁入超高齡社會，獨居長者人數逐年增加，即便與家人同住，許多長者仍希望維持生活自主。然而，年紀增長往往伴隨平衡感與反應能力下降，一些日常家務或行為可能潛藏安全風險。Willow & Hearth指出，有4項常見家務或活動不宜長者單獨進行，建議及時尋求協助或採用安全替代方式，以降低跌倒與意外受傷的機率。

觀光署公布最新營運狀況 2旅行社遭廢照、3家申請停業

春節連假將至，不少民眾安排出遊行程，交通部觀光署近日公告最新具法定公告事由旅行社名單，其中，慶祥旅行社、草屯旅行社遭廢止...

來台國際客人次不斷調降 觀光署長陳玉秀：今年900萬沒問題

交通部觀光署去年原以千萬來台國際旅客為目標，觀光署長陳玉秀更說900萬沒問題，但最後僅857萬4547人次，觀光逆差達1...

知名橄欖油混入低價芥花油案波及台中 2業者4976瓶全數下架回收

台北市有業者販售「蒙特樂橄欖油100% PURE（2L）」涉嫌混充低價芥花油事件，波及到台中市；台中市食品藥物安全處查出...

699元開箱平溪山城玩法 平溪天燈節推4條旅行路線

新北市平溪區擁有豐富自然景觀與礦業人文底蘊，配合「2026新北市平溪天燈節」，新北市觀旅局攜手地方商圈與協會，推出4條「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。