Taiwan PASS推燈會限定版 限量1000套14日開賣

觀光署今天宣布，14日起將推出Taiwan PASS台灣燈會限定版，包含台鐵3日周遊券等，限量1000套，國內外旅客都可以購買，盼吸引更多旅客參與台灣燈會。

「2026台灣燈會」將於3月3日至3月15日在嘉義登場，規劃有「主展區」及「縣府展區」（嘉義縣政府前廣場及周邊場域）2大展區。

交通部觀光署今天發布新聞稿表示，推出限量1000套的「Taiwan PASS台灣燈會限定版」，預定於2月14日開始在線上OTA限量販售，結合台鐵3日周遊券，及都會捷運、台灣好行、阿里山林鐵等在地交通14選1，更加贈嘉義熱門景點門票7選1。

觀光署表示，旅客自2月14日起至3月15日期間購買「Taiwan PASS台灣燈會限定版」加贈的嘉義景點門票，涵蓋阿里山國家森林遊樂區、國立故宮博物院南部院區、鄒族逐鹿文創園區、板陶窯、達娜伊谷、太平雲梯及咩咩上樹萌寵樂園等熱門景點。

觀光署說，希望藉此鼓勵旅客將行程從燈區現場跨域延伸至周邊景點，將天數拉長為「3天2夜深度國旅」，帶動嘉義在地住宿、餐飲及消費，擴大燈會整體觀光效益。

觀光署指出，Taiwan PASS作為整合型觀光交通產品，串聯高鐵、台鐵、捷運、台灣好行及在地交通運具，展現「一票多用」的便利性，自2024年推出以來已銷售逾3.3萬套。

另外，針對春節連假，華信航空今天發布新聞稿表示，22日前推出「開春大吉」優惠專案，金門航線單程新台幣1588元起、澎湖1158元起、馬祖1788元起，花東航線則為1168元起，離島居民更享有最低888元起的專屬票價優惠。