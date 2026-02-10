色心遭利用…遭勒索遊戲點數、虛擬寶物 男性成視訊裸聊主要被害人

近期兒少性剝削樣態從線下轉為線上，生成式人工智慧（AI）一鍵脫衣，成為主要犯罪樣態之一，性影像勒索也需要重視。台灣展翅協會今公布「Web885網路諮詢熱線」觀察報告，去年諮詢案件中，性影像占比逾7成，不僅涉及AI深偽技術，被害人被合成性影像用於勒索，裸聊側錄也防不勝防，男性為主要勒索被害人。

展翅協會秘書長陳逸玲說，去年諮詢熱線179件諮詢案件中，性影像案件高達72.6%，其中多起涉及AI深偽影像，嚴重危害校園安全與兒少心理健康，除這類虛擬性影像外，也有不肖人士誘拐男性視訊裸聊，側錄過程用於勒索，實際作法包括提供裸露女子影像，勾起男性色心，誘使被害人褪去衣物，側錄後在半天內就勒索金錢或遊戲點數等。

陳逸玲說，「性影像側錄裸聊」類型，在成人性影像類型中佔16.6%，但男性受害者比率達100%，分析背後原因，相較女性多在發展較深入穩定親密關係後，才會與對方裸聊，男性在視訊裸聊方面防備心相對薄弱，協會觀察，近期男性求助人數明顯上升，顛覆過去「性影像暴力多為女性受害」刻板印象。

教育部國教署主任秘書黃瀞儀說，數位工具不僅是學童在學校的學習工具，不少兒少在家也會上網打網路遊戲，且在遊戲文化中，經常利用聊天、對話，與網友交換虛擬寶物，若為了利益交換與網友產生不當連結，容易成為性剝削弱點，發現孩子網路遊戲習慣時，建議家長保持「不過度干涉，但適度傾聽」態度，溫和提醒孩子留意性剝削樣態，避免被害。

立法委員郭昱晴說，兒少性剝削已全面數位化，兒福聯盟調查，13.6%重度網路沈迷，8.7%學生看過自己或他人的性影像，數據之高令人憂心，除教師應提高數位教育素養，網路平台也要建立安全界線，家長更應多關心孩子，以更開放心態，讓孩子願意與家長討論同儕討論話題、流傳的影像、人際關係壓力等議題，方便隨時保持警惕。