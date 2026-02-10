春節最怕腹瀉…疾管署：國內近4周群聚19件到26件 注意諾羅來襲

快訊

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
疾管署說明，國內腹瀉門急診就診人次今年第5周共14萬638人次，呈現上升趨勢，而近4周群聚案件落在19至26件之間，常見諾羅病毒，以餐飲場所及旅宿業為多。記者翁唯真／攝影
每年春節期間，常見流感、腹瀉疫情夾擊。疾管署今天公布，今年第5周，國內腹瀉門急診就診人次共14萬638人次，已呈現上升趨勢，病原體以諾羅病毒檢出最多，日本、南韓腹瀉疫情也上升，提醒民眾出國要注意。

疾管署防疫辦公室主任郭宏偉表示，國內腹瀉門急診就診人次呈現緩升趨勢，上周約14萬餘人次就診，近4周腹瀉群聚案件通報在19件到26件之間，主要流行病原體為諾羅病毒，發生地點以餐飲業和旅宿業最多。

國際間腹瀉疫情也有增加趨勢，南韓第5周報告709例病例，為近5年最高，病患以六歲以下嬰幼兒最多。日本腹瀉、腸胃炎疫情也上升，今年第4周感染性腸胃炎平均報告8.55例，為近5年同期最高，致病原多為諾羅病毒，群馬縣案例最多。

郭宏偉呼籲，春節期間赴日韓旅遊，要特別注意飲食衛生。疾管署發言人林明誠表示，國內及日韓腹瀉疫情升溫，提醒春節出國旅遊要注意飲食衛生，盡量食用熱食、熟食。

