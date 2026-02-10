春節開診率創新高 專家盼民眾落實輕重分流

今年春節醫療院所開診率創新高，專家點出誘因到位、量能回歸、政策與科技分流，有望紓解急診壅塞，但天氣與疫情為變數，盼民眾落實「輕重分流」，讓大醫院急診塞爆景象落幕。

今年農曆春節假期長達9天，健保首度利用總額「其他部門」擴大獎勵，挹注新台幣16億元盼醫療院所春節假期開診。根據健保署統計，今年除夕至初三（2月16日至19日）醫院開診率達6成、社區藥局每天開診率約3成至6成，診所初一到初三（2月17日至19日）開診率倍增，民眾不用小病衝大醫院。

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁今天透過新聞稿指出，對於今年春節連假「紓解急診壅塞」抱持審慎、樂觀態度，16億元加成獎勵與醫療量能回穩的雙重加持下，今年已築起一道急診醫療分流防線。

洪子仁認為，今年16億元獎勵金催出基層春節開診率新高，針對春節開診的診察費、護理費及藥事服務費提供實質加成補貼，基層診所願意在春節期間提供服務，是減輕急診負擔的「第一道防線」，能有效分流輕症病患，避免湧向醫學中心。

洪子仁提到，隨著政策調整提高健保總額成長率，拉升點值到0.95以上，增加醫院的財務韌性，讓醫院能為護理人員在內所有醫事人員全面調薪，各大醫院擺脫「關床潮」，病床流動恢復正常，只要後端住院病床流動率快，急診就不會因病人候床超量積壓。

洪子仁點名近半年推動的門診靜脈抗生素治療（OPAT）、週日及國定假日輕急症中心（UCC），2大分攤急診量能的新生力軍，再加上衛福部細化急診7大指標，讓衛生局即時動態調度，在壅塞發生前提早介入因應。去年初出現民眾與醫護怨聲載道、前所未見的急診壅塞，應不會重演。

雖然流感與諾羅病毒疫情尚屬平穩，醫療量能足以因應，但洪子仁提醒，若春節期間遇氣溫驟降或群聚疫情，仍可能造成就醫需求激增，呼籲僅輕微不適民眾，先查詢鄰近診所或特別門診，將急診資源留給腦中風、急性心肌梗塞、重大創傷等重症患者，避免急診壅塞再發生。