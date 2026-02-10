追求淨零 三總+台北中山等導入數位化碳管理工具 掌握溫室氣體排放

因應全球淨零排放趨勢，強化醫療機構碳管理與永續治理能力，三軍總醫院與台北中山醫院等，導入「ezGHG 3.0 數位化碳管理工具」，結合「健康台灣深耕計畫—數位計碳士教育訓練」課程，以國際溫室氣體盤查權威標準 ISO 14064-1 為核心架構，從制度、工具到人才培育，提升醫療體系碳治理量能。

台北中山醫院院長、台灣社區醫院協會理事長朱益宏表示，在當前環境永續與淨零轉型的全球趨勢下，醫療機構正站在關鍵轉型節點。醫院肩負守護民眾健康與生命安全的核心任務，更必須主動回應氣候變遷挑戰，成為推動減碳行動與永續治理的重要實踐者與引領者。

此次由三總與台北中山醫院、三總松山分院、三總北投分院、三總基隆分院、三總澎湖分院、中心綜合醫院及宏恩醫院等，共同導入數位化碳管理工具。

朱益宏解釋，醫療院所屬高能源密集單位，碳排放管理已成醫院治理與社會責任的重要關鍵。此次導入 ezGHG 3.0，透過數位化、系統化的平台，整合院內能源使用、設備運轉及相關排放數據，可即時掌握溫室氣體排放情形，提升盤查效率與精準度，為醫院擬定減碳策略與永續行動奠定基礎。

此外，配合「健康台灣深耕計畫—數位計碳士教育訓練」課程，朱益宏說明，積極培育具備溫室氣體盤查、數據分析與數位工具操作能力的專業人才，強化院內第一線人員對碳管理制度與實務的理解與應用，確保碳盤查作業符合 ISO 14064-1 規範，同時提升組織內部自主碳治理與持續改善的能力。

朱益宏指出，此次合作結合醫療實務經驗、數位工具應用與跨院合作能量，透過系統導入與教育訓練並行，將有助於建立具示範性的醫療碳管理模式，推動醫療體系在永續發展與淨零轉型上的實質進展。

朱益宏強調，未來將持續深化碳管理制度，結合數據分析、教育培力與專業輔導，逐步推動減碳措施與淨零行動，實踐守護國人健康與環境永續並行的核心使命，共同落實「健康台灣」的永續發展，逐步達成國家淨零願景。