聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府提前部署旅宿管理作業，持續關注縣內住宿市場價格與服務品質，於春節前啟動房價查核與宣導機制，強化旅宿業管理。圖／台東縣政府提供
為迎接即將到來的春節連續假期，因應返鄉與觀光旅遊人潮，台東縣政府提前部署旅宿管理作業，持續關注縣內住宿市場價格與服務品質，於春節前啟動房價查核與宣導機制，強化旅宿業管理，呼籲業者秉持「合理定價、誠信經營」原則，共同維護觀光形象，保障消費者住宿權益。

縣府觀光發展處指出，春節為旅遊旺季，旅宿需求明顯提升，除主動掌握市場房價動態，也加強與合法旅宿業者溝通宣導，避免出現不當調漲價格或影響住宿品質情形，期盼提供旅客安心、透明的住宿環境。

觀光發展處長卜敏正表示，經查核目前縣內合法旅宿業者於春節期間房價大致維持在合理價格區間，整體市場穩定，未出現明顯異常波動。他也肯定多數業者在旅遊旺季仍兼顧服務品質與價格合理性，讓返鄉民眾及來訪旅客都能以親民價格，體驗慢活、自然的旅遊魅力。

縣府同時提醒，若旅宿業者有未依規定辦理備查即逕行調漲房價、超收費用，或經查證屬於不當哄抬價格行為，經民眾檢舉或稽查屬實，將依發展觀光條例及民宿管理辦法相關規定進行裁處，最高可裁罰5萬元，以維護消費者權益與市場公平秩序。

相關新聞

觀光署公布最新營運狀況 2旅行社遭廢照、3家申請停業

春節連假將至，不少民眾安排出遊行程，交通部觀光署近日公告最新具法定公告事由旅行社名單，其中，慶祥旅行社、草屯旅行社遭廢止...

TPASS政策恐斷炊 交長陳世凱：若預算沒過也無法做到太多

中央今年總預算持續卡關，衝擊TPASS通勤月票政策，部分縣市財務吃緊，經費補助恐有告急危機，交通部長陳世凱坦言，TPAS...

花蓮燈會被嫌像「鹹魚」挨批看不懂 縣府：尊重想法也邀民眾親自感受

花蓮太平洋燈會其中的展出花燈作品「花現15288」，許多民眾形容「像鹹魚」，也遭質疑斥資近2千萬元是否符合效益，花蓮縣政...

追求淨零 三總+台北中山等導入數位化碳管理工具 掌握溫室氣體排放

因應全球淨零排放趨勢，強化醫療機構碳管理與永續治理能力，三軍總醫院與台北中山醫院等，導入「ezGHG 3.0 數位化碳管...

春節住房不亂漲！台東啟動旅宿房價查核 最高可罰5萬元

為迎接即將到來的春節連續假期，因應返鄉與觀光旅遊人潮，台東縣政府提前部署旅宿管理作業，持續關注縣內住宿市場價格與服務品質...

流感疫情持續降溫 日韓卻持續流行、南韓爆B流升溫

春節將至，疾管署今公布第5周類流感門急診就診計11萬870人次，較前一周下降，目前未達流行閾值，以A型H3N2占68.7...

