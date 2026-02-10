春節住房不亂漲！台東啟動旅宿房價查核 最高可罰5萬元

為迎接即將到來的春節連續假期，因應返鄉與觀光旅遊人潮，台東縣政府提前部署旅宿管理作業，持續關注縣內住宿市場價格與服務品質，於春節前啟動房價查核與宣導機制，強化旅宿業管理，呼籲業者秉持「合理定價、誠信經營」原則，共同維護觀光形象，保障消費者住宿權益。

縣府觀光發展處指出，春節為旅遊旺季，旅宿需求明顯提升，除主動掌握市場房價動態，也加強與合法旅宿業者溝通宣導，避免出現不當調漲價格或影響住宿品質情形，期盼提供旅客安心、透明的住宿環境。

觀光發展處長卜敏正表示，經查核目前縣內合法旅宿業者於春節期間房價大致維持在合理價格區間，整體市場穩定，未出現明顯異常波動。他也肯定多數業者在旅遊旺季仍兼顧服務品質與價格合理性，讓返鄉民眾及來訪旅客都能以親民價格，體驗慢活、自然的旅遊魅力。

縣府同時提醒，若旅宿業者有未依規定辦理備查即逕行調漲房價、超收費用，或經查證屬於不當哄抬價格行為，經民眾檢舉或稽查屬實，將依發展觀光條例及民宿管理辦法相關規定進行裁處，最高可裁罰5萬元，以維護消費者權益與市場公平秩序。