流感疫情持續降溫 日韓卻持續流行、南韓爆B流升溫

春節將至，疾管署今公布第5周類流感門急診就診計11萬870人次，較前一周下降，目前未達流行閾值，以A型H3N2占68.7%為主，B型流感占比持續上升。目前全球流感陽性率下降，鄰近南韓及日本近期呈上升趨勢，南韓流行B型、日本為H3N2與B型共同流行。

依據疾管署監測資料顯示，今年第5周類流感門急診就診計11萬870人次，較前1周下降6.9%；另上周新增32例流感併發重症病例，1例H1N1、27例H3N2、4例B型，及3例流感併發重症死亡均為H3N2。

疾管署防疫辦公室主任郭宏偉說明，目前社區中流行呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。本流感季累計529例重症病例，包含121例H1N1、388例H3N2、2例A未分型、18例B型，及97例死亡，包含24例H1N1、71例H3N2、1例A未分型、1例B型，其中重症病例以65歲以上長者占60%，及具慢性病史者占82%為多，84%未接種本季流感疫苗。

目前全球流感陽性率下降，鄰近南韓及日本近期呈上升趨勢，韓國流行B型、日本為H3N2及B型共同流行。此外，亞、歐、北非、美洲及加勒比海地區部分國家流感陽性率仍高，全球主要流行型別為H3N2，中美洲為H3N2及H1N1共同流行。

另，為兼顧民眾農曆春節期間傳染病的就醫需求，及急重症醫療量能與品質，疾管署獎勵急救責任醫院於初一至初三開設傳染病特別門診，可診治呼吸道及腸胃道等多項傳染病。依各地衛生局回報結果，配合開設特別門診醫院共計163家，規畫開設約1372診次，其中2月17日初一共447診次、2月18日初二共453診次、2月19日初三共472診次，高於往年開設診次。

特別門診開設醫院及診次等相關就醫資訊，已公布於疾管署「各縣市春節傳染病特別門診查詢」（https://gov.tw/gvq）及各衛生局網站供民眾查詢。

目前流感疫苗剩餘量有限，截至今年2月9日，公費流感疫苗接種數約673.5萬人次，全國疫苗尚餘約9.3萬劑，新冠疫苗接種累計約165.6萬人次，其中Novavax疫苗接種約5.1萬人次。免費的新冠疫苗擴大接種期間到2月28日。

疾管署發言人林明誠說，因近日寒流來襲且臨近春節連假期間，民眾返鄉團聚及旅遊活動頻繁，呼吸道傳染病傳播風險增加，而目前流感疫苗剩餘量有限，且疫苗接種後約需2周才能獲得足夠保護力，提醒符合接種資格民眾，尤其是65歲以上長者及具慢性疾病等高風險族群儘速於春節連假前接種新冠及流感疫苗，健康過好年。