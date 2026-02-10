快訊

台南前消防局長李明峯及女密友涉收賄320萬 南檢今偵結起訴

北市內湖瑞陽公園怪男強抱兒童 家長制止也被打遭強制送醫

過年一到時間觀念崩壞？他曝台人「全改口」 網爆共鳴：會自動切換

影／大甲溪光明電廠環評再審 環團批發電成本「每度3元」失真

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
台電大甲溪「光明電廠」計畫下午於環境部召開第三次環評初審會議，環保團體會議前在環境部前舉行記者會表達反對立場，質疑開發將加重大甲溪流域環境與國土安全風險。記者林伯東／攝影
台電大甲溪「光明電廠」計畫下午於環境部召開第三次環評初審會議，環保團體會議前在環境部前舉行記者會表達反對立場，質疑開發將加重大甲溪流域環境與國土安全風險。記者林伯東／攝影

台電大甲溪「光明電廠」計畫下午於環境部召開第三次環評初審會議，環保團體會議前在環境部前舉行記者會表達反對立場，質疑開發將加重大甲溪流域環境與國土安全風險，呼籲新任環評委員審慎把關，駁回光明電廠開發案。

環團指出，大甲溪地質條件脆弱、沖刷率高，歷次風災亦曾發生電廠設施受損情形，認為在此條件下推動新電廠工程，恐成為壓垮流域安全的關鍵因素，甚至可能引發重大洪災風險，並波及中部民生用水安全。

團體並質疑，谷關水庫淤積比例已高，若再承接工程開挖後堆置河畔的約92萬方土石，恐增加土石流與沖毀風險，質疑抽蓄水力發電的實際操作與環境承載能力。對於台電宣稱發電成本每度電約3元的說法，環團也批評是「數字遊戲」，未充分反映環境與社會成本。

台電大甲溪「光明電廠」計畫下午於環境部召開第三次環評初審會議，環保團體會議前在環境部前舉行記者會表達反對立場，質疑開發將加重大甲溪流域環境與國土安全風險。記者林伯東／攝影
台電大甲溪「光明電廠」計畫下午於環境部召開第三次環評初審會議，環保團體會議前在環境部前舉行記者會表達反對立場，質疑開發將加重大甲溪流域環境與國土安全風險。記者林伯東／攝影
台電大甲溪「光明電廠」計畫下午於環境部召開第三次環評初審會議，環保團體會議前在環境部前舉行記者會表達反對立場，質疑開發將加重大甲溪流域環境與國土安全風險。記者林伯東／攝影
台電大甲溪「光明電廠」計畫下午於環境部召開第三次環評初審會議，環保團體會議前在環境部前舉行記者會表達反對立場，質疑開發將加重大甲溪流域環境與國土安全風險。記者林伯東／攝影
台電大甲溪「光明電廠」計畫下午於環境部召開第三次環評初審會議，環保團體會議前在環境部前舉行記者會表達反對立場，質疑開發將加重大甲溪流域環境與國土安全風險。記者林伯東／攝影
台電大甲溪「光明電廠」計畫下午於環境部召開第三次環評初審會議，環保團體會議前在環境部前舉行記者會表達反對立場，質疑開發將加重大甲溪流域環境與國土安全風險。記者林伯東／攝影
台電大甲溪「光明電廠」計畫下午於環境部召開第三次環評初審會議，環保團體會議前在環境部前舉行記者會表達反對立場，質疑開發將加重大甲溪流域環境與國土安全風險。記者林伯東／攝影
台電大甲溪「光明電廠」計畫下午於環境部召開第三次環評初審會議，環保團體會議前在環境部前舉行記者會表達反對立場，質疑開發將加重大甲溪流域環境與國土安全風險。記者林伯東／攝影

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

大甲溪光明電廠今3闖環評 環團痛批：「土石不定時炸彈」應被駁回

和平電廠轉型永續能源教育中心 獲認證環教場所

屏南快速公路一階環評通過了！建設期程可望提早1至2年

高鐵延伸宜蘭 民團疑環評有瑕疵今提訴願 另派鄉親嗆「賀陳旦你滾蛋」

相關新聞

觀光署公布最新營運狀況 2旅行社遭廢照、3家申請停業

春節連假將至，不少民眾安排出遊行程，交通部觀光署近日公告最新具法定公告事由旅行社名單，其中，慶祥旅行社、草屯旅行社遭廢止...

TPASS政策恐斷炊 交長陳世凱：若預算沒過也無法做到太多

中央今年總預算持續卡關，衝擊TPASS通勤月票政策，部分縣市財務吃緊，經費補助恐有告急危機，交通部長陳世凱坦言，TPAS...

花蓮燈會被嫌像「鹹魚」挨批看不懂 縣府：尊重想法也邀民眾親自感受

花蓮太平洋燈會其中的展出花燈作品「花現15288」，許多民眾形容「像鹹魚」，也遭質疑斥資近2千萬元是否符合效益，花蓮縣政...

一咖行李癱瘓系統！桃園機場列「NG 4行為」籲：別當雷隊友

桃園國際機場第一航廈昨（9）日清晨驚傳系統異常，出境報到櫃台後的行李傳送帶於清晨5時54分突然停擺，現場行李一度堆積如山，造成上千名旅客被迫大排長龍。經機場公司緊急調查，這起事故的起因是一名旅客的行李

流感疫情持續降溫 日韓卻持續流行、南韓爆B流升溫

春節將至，疾管署今公布第5周類流感門急診就診計11萬870人次，較前一周下降，目前未達流行閾值，以A型H3N2占68.7...

影／大甲溪光明電廠環評再審 環團批發電成本「每度3元」失真

台電大甲溪「光明電廠」計畫下午於環境部召開第三次環評初審會議，環保團體會議前在環境部前舉行記者會表達反對立場，質疑開發將...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。