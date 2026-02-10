影／大甲溪光明電廠環評再審 環團批發電成本「每度3元」失真
台電大甲溪「光明電廠」計畫下午於環境部召開第三次環評初審會議，環保團體會議前在環境部前舉行記者會表達反對立場，質疑開發將加重大甲溪流域環境與國土安全風險，呼籲新任環評委員審慎把關，駁回光明電廠開發案。
環團指出，大甲溪地質條件脆弱、沖刷率高，歷次風災亦曾發生電廠設施受損情形，認為在此條件下推動新電廠工程，恐成為壓垮流域安全的關鍵因素，甚至可能引發重大洪災風險，並波及中部民生用水安全。
團體並質疑，谷關水庫淤積比例已高，若再承接工程開挖後堆置河畔的約92萬方土石，恐增加土石流與沖毀風險，質疑抽蓄水力發電的實際操作與環境承載能力。對於台電宣稱發電成本每度電約3元的說法，環團也批評是「數字遊戲」，未充分反映環境與社會成本。
