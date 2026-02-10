不服老要注意！長者4大高風險行為 換燈泡、夜間開車都中鏢

隨著台灣邁入超高齡社會，獨居長者人數逐年增加，即便與家人同住，許多長者仍希望維持生活自主。然而，年紀增長往往伴隨平衡感與反應能力下降，一些日常家務或行為可能潛藏安全風險。Willow & Hearth指出，有4項常見家務或活動不宜長者單獨進行，建議及時尋求協助或採用安全替代方式，以降低跌倒與意外受傷的機率。

一、攀爬梯子進行居家維修

隨著年齡增長，平衡感與反應能力下降，爬梯子更容易失足。建議更換燈泡、清理排水槽或粉刷高處時，應有人協助扶梯或遞工具，並選用穩固、適合長者使用的踏梯。若需要手臂伸過肩膀高度，則應考慮聘請專業人員。

二、修剪樹木等庭院工作

樹枝掉落方向難以預測，梯子滑動亦可能導致跌落。建議高處修剪應交由專業人員，若自行修剪小型枝葉，應配戴護目鏡與安全帽，並避免在肩膀高度以上作業。

三、夜間在陌生道路駕駛

夜間視線不佳，加上對路況不熟悉，容易錯過標誌或反應不及。建議長輩們盡量白天出門，或攜伴同行；若必須夜間開車，應確認自己的精神狀態良好，並事先規畫路線、使用語音導航，確保車燈與後照鏡清潔。

四、使用刀具或熱油下廚

反應速度隨年齡減慢，處理刀具或熱油時容易割傷或燙傷。建議使用防滑砧板與握感良好的刀具，油炸時有人在旁協助，並可改用烤箱或氣炸鍋等較安全的烹調方式，刀具也應妥善收納以避免誤傷。