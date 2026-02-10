聽新聞
觀光署公布最新營運狀況 2旅行社遭廢照、3家申請停業
春節連假將至，不少民眾安排出遊行程，交通部觀光署近日公告最新具法定公告事由旅行社名單，其中，慶祥旅行社、草屯旅行社遭廢止或撤銷旅行業執照，樂皮旅行社核准解散，另有3業者申請停業。
觀光署公告，慶祥旅行社、草屯旅行社分別於今年1月15日、2月2日，經中華民國旅行業品質保障協會公告出會，後經觀光署通知限期繳足旅行業保證金，屆期仍未繳足保證金，遭廢止或撤銷旅行業執照。
觀光署也公告，今年截至目前曾經核准停業的旅行社，包含歐樂旅行社、台灣國際旅行社、華夏大地旅行社等3家，但業者均得於停業期間申辦復業；另外，樂皮旅行社經核准及主管機關副知解散（註銷稅籍）。
