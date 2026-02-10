來台國際客人次不斷調降 觀光署長陳玉秀：今年900萬沒問題

交通部觀光署去年原以千萬來台國際旅客為目標，觀光署長陳玉秀更說900萬沒問題，但最後僅857萬4547人次，觀光逆差達1036萬9889人次、近7010億元。陳玉秀今受訪時再表示，今年國際旅客看起來900萬人次沒問題，930萬至940萬人次是較能達到的數字，950萬人次「就要蠻努力的」。

國旅品質屢受國人質疑，去年來台觀光客達857萬4547人次，相比2024年785萬7686人次，成長9.12％；國人出國人次則高達1894萬4436人次，相比2024年1684萬9683人次，成長12.43％。根據觀光署統計，今年1月已有72.2萬人次來台，前3名依序為韓國13.1萬人次、日本12萬人次、港澳7.2萬人次。

交通部今舉辦115年新春記者會，交通部長陳世凱會前受訪表示，台灣的國際旅客連3年成長，前年成長100多萬人次，去年成長幾十萬人次，這3年穩定快速成長，國旅每年住房率一直提升，去年更達2.2億人次，超過過往幾年。

陳世凱表示，無論是國旅還是國際旅客都穩定上升，產業也努力調整體質，讓旅客享受更好品質，創造旅遊業更高產值，這是持續努力方向。

陳世凱致詞時也說，去年來台的美國、菲律賓客人變多，台灣魅力正在全球發酵，也持續用科技讓國際旅客感受到有感的交通服務。今年將啟用微笑南灣計畫、啟動觀光研訓院，盼2030年達到觀光兆元產值。

另外，觀光署原訂4月推出平日國旅補助，但中央115年總預算遲未通過，恐導致補助延期，陳世凱表示，許多國人期待國旅補助，也盼吸引更多國際旅客來台旅遊，呼籲立法院盡速通過預算。

陳玉秀會後受訪時表示，今年看來國際旅客900萬人次沒問題，國內的接待量能還有努力的地方，預估930至940萬人次是可以達成的目標，對比2025年全年857萬4547人次約成長9％、約934萬人次，1月相較去年成長11%、12%，2月連假較少，看起來是持平。