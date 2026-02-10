知名橄欖油混入低價芥花油案波及台中 2業者4976瓶全數下架回收

快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市食安處於去年即啟動「食用油脂稽查專案」，全面強化源頭管理與市售監控，確保油品品質與標示資訊正確。圖／台中市食安處提供
台北市有業者販售「蒙特樂橄欖油100% PURE（2L）」涉嫌混充低價芥花油事件，波及到台中市；台中市食品藥物安全處查出，台中有2家下游業者進貨4976瓶，台中市食安處到場稽查發現已售4562瓶、僅剩414瓶，皆要求停售並完成下架回收，確保市面已無該違規油品流通。

食安處說明，為維護市民消費權益，第一時間即完成轄內下游業者清查，並要求違規商品全面停止販售、下架回收，請市民朋友安心。

食安處指出，該涉嫌違規油品下游業者分布全台17縣市，經查台中市轄內共有2家下游業者。義盒盒餐廳進貨24瓶，現場僅剩1瓶已開封油品，已立即責令停止使用；晉新實業社（烘焙材料行）進貨4952瓶，現場庫存413瓶已全數退回上游，並同步將該產品自蝦皮平台下架，同時通知其下游餐廳及公司行號辦理退貨。目前台中市已無該違規油品於市面販售或流通。

食安處說明，為落實預防性食品安全管理，食安處去年即啟動「食用油脂稽查專案」，針對中市20家食用油脂製造業者進行源頭查核，重點包括業者登錄、添加物使用、食品標示及食品良好衛生規範，並抽驗原料及產品共33件，檢驗重金屬與黃麴毒素等指標。

食安處指出，稽查結果查獲瑞益油行製造的「蔴油」、「花生油」，以及金潤益食品公司製造的「黑蔴油」等3件產品，其飽和脂肪酸及反式脂肪酸含量與營養標示不符，已違反食安法第28條規定，均裁罰4萬元，並完成回收與改正。

食安處也提醒市民，選購油品時應避免購買來源不明產品，並可透過簡易方式初步辨識油品品質：正常液態油應透明清澈，若顏色過深、混濁或有沉澱物，應提高警覺；觸摸時若感覺過於黏稠，可能已氧化劣化；嗅聞若出現油耗味、化學異味或焦苦味，則可能已變質。烹煮時若發現油品加熱即冒出大量油煙、顏色變深或質地變黏，建議立即更換。

民眾如欲查詢最新稽查或抽驗結果，可至「台中食藥安智慧雲－食安GIS專區」查詢，或撥打台中市食安處專線04-22220655洽詢。

