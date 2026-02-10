適量咖啡可保持健康 降低大腦失智風險

】攝取適量咖啡因有益大腦健康！美國健康研究指出，每日飲用少量咖啡或茶可降低約兩成的失智症風險，其含有咖啡因與多酚等化合物，有助改善代謝健康和大腦認知能力。目前，該研究無法證明因果關係，但均衡飲食與規律運動，仍是維護大腦健康的重要關鍵。

咖啡因預防失智

《衛報》報導，哈佛大學領導研究分析超過13萬名參與美國兩項大型公衛計畫的志願者，長達43年反覆評估其飲食習慣、失智症診斷和認知測驗等綜合數據。結果顯示，每天喝兩到三杯咖啡或茶等咖啡因飲品的人，其罹患失智症的風險相較不喝的人降低了20%，在大腦測驗中也表現更好。

事實上，咖啡和茶含有咖啡因和多酚等化合物，有助改善血管健康、減少發炎和氧化壓力來延緩大腦老化，並針對促進代謝健康發揮作用。例如：咖啡因與較低的第2型糖尿病發生率有關，而第2型糖尿病是已知的癡呆症風險因子。

哈佛大學營養流行病學專家張宇表示，該研究本身無法證明因果關係，但會是目前研究咖啡和茶的攝取量與認知健康關係的最佳證據，並符合生物學原理。

建立良好生活習慣

《CNN》報導，過往研究也支持相同觀點，包括含咖啡因的咖啡與健康衰老有關，含咖啡因的咖啡和茶可降低心臟病等疾病風險。然而，多倫多大學營養科學家馬赫達維指出，患有焦慮症、失眠、心律不整，以及對咖啡因有不良反應的人，攝取咖啡因應更加謹慎。

對此，日常生活習慣往往比攝取咖啡因有更好成效。研究人員呼籲，保持健康的生活方式、定期鍛煉、均衡飲食和充足睡眠對於大腦健康至關重要，遠比任何飲品都更有影響力。

