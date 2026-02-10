快訊

TPASS政策恐斷炊 交長陳世凱：若預算沒過也無法做到太多

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部長陳世凱說，TPASS屬於新興預算，若預算沒通過無法動支，交通部要幫忙也無法做到太多。記者胡瑞玲／攝影
交通部長陳世凱說，TPASS屬於新興預算，若預算沒通過無法動支，交通部要幫忙也無法做到太多。記者胡瑞玲／攝影

中央今年總預算持續卡關，衝擊TPASS通勤月票政策，部分縣市財務吃緊，經費補助恐有告急危機，交通部長陳世凱坦言，TPASS屬於新興預算，若預算沒通過無法動支，交通部要幫忙也無法做到太多，需視地方財務狀況，交通部會盡量協助，但能做到什麼程度沒有把握。

115年總預算迄今仍卡關，行政院曾點名台南、屏東、嘉義、彰化、連江等6縣市財務最為吃緊，其中彰化縣最嚴重，3月就可能有經費不足問題，總預算若遲遲不通過，地方未來恐無經費支應補助，將衝擊TPASS政策推行。

交通部今舉辦115年新春記者，陳世凱會表示，TPASS政策過去為疫後特別預算支應，今年首次正式編列，屬於新興預算，若立法院沒有通過，預算就不能動支，確實已造成地方政府的壓力，交通部會持續溝通，公路局與地方政府也有聯繫，盼能解決問題。

陳世凱指出，若預算無法動支，交通部就算要幫忙，能力上也無法做到太多，將看地方財政狀況，盡量提供協助，能到何種程度，交通部沒有把握，希望立法院盡快審議預算。

