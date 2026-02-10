北迴線改線無下文 台鐵再推宜花東及南迴線改善計畫、最快今年啟用

台鐵北迴線經歷0403花蓮地震後，地質變得更為脆弱，接連的風災更讓該路線更加破碎，為改善情況，交通部2024年提出改線評估，但至今沒有下文。交通部今表示，台鐵改線評估還在研議，目前已提出「台鐵宜花東及南迴線路段鐵路設施安全改善計畫」，總經費約77.99億元，預估本計畫最快今年啟用，工程預計2031年全數完成。

蘇花路廊鐵路的位置比公路低，很容易受土石流和落石影響，交通部先前針對台鐵北迴線改線提出2方案。第一方案為高架化，而這又分為2種選項，一種是原路線架高，另一種是往東移，也就是往沙灘（太平洋方向）挪移，將鐵路路線架高避免土石流。

第二方案為往西移，讓鐵路路線更靠近山壁，且需開挖長隧道，但交通部先前指出，此方案也須考量車站站址，畢竟不可能讓車站設在山洞裡。

交通部今舉辦「115年新春記者會」，針對台鐵北迴線改線問題，交通部次長伍勝園說，台鐵北迴線在歷經0403地震後地質脆弱，台鐵有提出改線相關規畫，但改線涉及場站遷移等問題，較為複雜，且會耗時較久，為此，台鐵已再提出「台鐵宜花東及南迴線路段鐵路設施安全改善計畫」，目前已送行政院審查，近期會積極推動。

台鐵總經理馮輝昇說，宜花東改善分為2階段，短期改善計畫為導入自動監測，包含鐵公路的聯防機制、水位計、清淤、土石流的偵測設施，這部分去年已完成，而為達到中長期改善目標，因此提出宜花東及南迴線安全提升計畫，總經費為77.99億元，目前交通部已審查通過並送行政院，行政院國發會也審查通過、原則支持，相信很快就會開始推動計畫。

馮輝昇表示，本計劃是針對和平、崇德包含K36、K48、K51、K53、K56等先前受到0403地震及風災影響，造成易坍塌路段做根本改善，包含邊坡整治、明隧道、箱涵等工程都會進行。順著邊坡進行明隧道、過水橋、箱涵等作業，讓土石流可從軌道上方或下方流過，同時公路也會搭配一起改善，預估2031年工程將全數完成，屆時將讓宜花東及南迴線提供更有韌性的鐵路服務。

北迴線改線計畫耗時較長，馮輝昇說，雖有初步規畫及評估，但安全維護不可能等這麼長的時間，因此才會先積極進行中長期計畫，首先就是導入自動偵測系統、鐵公路連廊機制，並與氣象署、水利署、地方政府合作，另外就是77.99億元改善計畫，提升鐵路韌性。

針對中央總預算仍持續卡關，馮輝昇坦言，確實會受到影響，但本計畫去年提出，並於同年12月送到行政院國發會審查，且原則支持，目前就待行政院核定預算，預計今年啟用本計畫。