重振國產材產業 國產材諮詢媒合中心今啟用

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
林保署今舉辦「從心森活 國產材諮詢媒合中心揭木日」記者會。記者李柏澔／攝影
林保署今舉辦「從心森活 國產材諮詢媒合中心揭木日」記者會。記者李柏澔／攝影

產銷的供需媒合是重振國產材產業，並提升自給率的重要關鍵。農業部林業及自然保育署正式揭幕啟用「國產材諮詢媒合中心」，從使用端需求，發揮創意打造國內首座整合木竹材應用諮詢與產銷媒合服務的專業平台，未來建築與室內設計師、裝修業者及一般消費者，皆可透過該中心更快速便利取得國產材產品資訊與專業諮詢服務。

林業及自然保育署署長林華慶表示，國產材具備來源可追溯、碳足跡低及友善生產等優勢，還能促進山村經濟，是我國森林永續經營與淨零轉型的重要戰略資源。以往因台灣本土木材產業斷鏈已久，衍生應用資訊分散、販售據點少，以及產品規格不夠多元等劣勢，影響市場推廣成效，而國產材諮詢媒合中心的成立，將有助於弭平政策推動與市場應用間的落差。

林華慶指出，國產材諮詢媒合中心整合國產材產品完整資訊，並設有規格材料展示區，提供應用技術諮詢及廠商媒合等服務，一站式協助使用者快速找到合適的國產材製品。同時，該中心也透過諮詢回饋機制，協助生產端掌握市場需求趨勢，發展標準化規格材料，降低訂製成本，提升供應穩定度。

林保署補充，國產材諮詢媒合中心未來也將結合公共空間示範案例、林產品溯源與驗證制度，以及跨部會合作，逐步擴大國產材於公共建設及民間市場的應用，建立完整且具競爭力的國產材產業鏈，也歡迎更多建築裝修材料業者，運用國產材開發規格材料，一起加入諮詢媒合中心來推廣應用。

材料 公共 建築
