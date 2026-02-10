無人機應用擴大 交通部規劃低空經濟沙盒、放寬特定場域飛行

交通部10日舉辦新春記者會，會中交通部次長林國顯指出，對於無人機的低空經濟規劃，目前已經在修訂法規中包括降低門檻及調整相關規範，未來將朝向開放部分區域進行試辦、試營運及沙盒實驗，並在確保安全的前提下，逐步放寬地方性及特定場域的無人機飛行與運作。

無人載具產業應用越來越多元，無論是農業監測、物流運輸到軍事，都能看到對無人機的需求。為擴大國內對無人載具的擴大需求和用途開發，面對越來越多應用發展，相關法規也需要跟上。

林國顯指出，關於無人機的整體規劃，已完成相關法規的修訂，包括降低門檻及調整相關規範。但對於低空經濟發展，以及後續可能衍生的管理與運作問題，目前民航局仍正與相關部會與單位持續討論中。未來的方向，將朝向開放部分區域進行試辦、試營運及沙盒實驗，並在確保安全的前提下，逐步放寬地方性及特定場域的無人機飛行與運作。

另外，針對航空減碳推動，林國顯說，目前國內產能仍有限，以現況來看，中油的產能大約在5,000公噸，台塑約5萬公噸，相較於航空公司的實際用量，仍然明顯不足。

至於是否未來要提出補貼，林國顯說，目前採取的是輔導優先的方式，希望逐步導入使用，目標是未來至少能達到5%的添加比例。由於國內產能尚未到位，現階段不會採取強制要求的方式，而是以鼓勵、引導的方式，讓航空公司以ESG的角度來導入使用。同時，已請中油與台塑加速研發與量產，逐步提升國內SAF的供應能力。

另外，對於運量不斷提升，第三航廈的啟用進度，林國顯說，第三航廈北廊廳已於去年12月25日啟用相關設施，目前整體運作情形順利。依照規劃，主體航廈預計於明年4月完工，而相關附屬設施預計於明年8月完工。不過，完工之後，仍需進行相當長時間的整合與試營運，因為桃園機場內部涉及非常多的單位與公司，包含航空公司、營運單位及各部門，預估至少需要6個月以上 的整合作業與測試時間。因此，實際的正式全面營運啟用時間，仍需視整體試營運情況，再進一步評估與決定。