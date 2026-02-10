115年來台旅客目標 陳玉秀：900萬人次沒問題

交通部觀光署長陳玉秀今天談到今年來台旅客目標時說，「900萬人次沒有問題，原則上930萬到940萬可以達到的」，今年1月狀況不錯，相比去年同期成長達11%到12%。

交通部今天舉行新春記者會，根據統計，今年1月的來台旅客人次為72.2萬人次，前幾名依序為韓國、日本及港澳。

陳玉秀受訪表示，今年來台旅客仍會穩定成長，1月的成長率相比去年同期達到11%到12%，2月因為國外連假少、台灣天氣涼，所以研判可能持平。

陳玉秀說，今年900萬旅客沒有問題，預期可以達到930萬到940萬人次；過去比較仰賴單一市場，但近幾年觀光署多元引客策略下，已經看到明顯改變，例如歐美旅客增加、東南亞菲律賓來台人次突飛猛進等。

陳玉秀指出，由於來台旅客有結構性改變，因此也需要多花一點時間準備，包含利用科技推動多國語言翻譯等。

另外，針對國旅補助及來台旅客行銷預算仍卡關部分，陳玉秀說，除爭取立法院可以在3月通過預算外，相關準備工作都已就緒，即使需要延後，可能延後的時間也只有一點點。

陳玉秀說，希望國旅補助可以在4月到6月時推出，整體效益才會是最好的，因此希望最晚立法院3月就可以審核通過相關預算，如果3月沒有審完，執行時間可能就會落在5月、6月，這部分會針對後續狀況滾動檢討。